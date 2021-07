Tennis, Olimpiadi Tokyo: Camila Giorgi asfalta Jennifer Brady in due set! Azzurra al 2° turno

Una super Camila Giorgi. L’azzurra (n.58 del ranking) ha messo insieme tutti i pezzi del puzzle e sconfitto in maniera netta l’americana Jennifer Brady (n.15 del mondo) per 6-3 6-2 in 68′ di gioco. Una grande prestazione della marchigiana, decisamente costante nel proprio tennis e molto a suo agio su un campo particolarmente rapido e con delle palline che rimbalzano molto. In sostanza una Camila in grande spolvero che nel secondo turno affronterà la vincente tra la russa Elena Vesnina (n.305 del ranking) e la lettone Jelena Ostapenko (n.30 del ranking).

Nel primo set Camila imprime al match subito il proprio marchio: grandi accelerazioni da fondo e avanti nello score 5-1. Un piccolo passaggio a vuoto nel settimo game non cambia lo spartito della frazione che sorride in maniera chiara all’azzurra sul 6-3. Da sottolineare dal punto di vista statistico, l’82% dei punti ottenuti con la seconda di servizio e il 55% dei quindici raccolti in risposta alla seconda in battuta dell’avversaria. Altro dato decisamente interessante per Camila i soli 3 errori non forzati contro gli 11 di Brady.

Nel secondo set l’azzurra spinge sempre sul pedale dell’acceleratore e per la statunitense non c’è modo di trovare delle contromisure adeguate. Con vincenti di pregevole fattura Camila si porta avanti 4-1 (doppio break). Un po’ come accaduto precedentemente, Giorgi concede il parziale contro-break nel sesto game, ma si riscatta immediatamente nel settimo ottenendo il terzo break del parziale e facendo calare il sipario sul 6-2.

La marchigiana conclude con 2 ace, il 79% dei punti vinti con la prima di servizio e il 62% con la seconda, commettendo appena 15 errori non forzati contro i 27 della rivale.

Foto: LiveMedia/DPPI/Rob Prange