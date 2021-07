Ajla Tomljanovic sarà l’unica rappresentante della famiglia Berrettini ai Giochi olimpici di Tokyo 2021. La croata naturalizzata australiana, compagna del finalista di Wimbledon costretto a rinunciare al torneo a Cinque cerchi a causa di un infortunio, ha espresso al sito ufficiale dell’appuntamento le proprie sensazioni in merito a questa e a eventuali future edizioni a cui potrebbe prendere parte.

“In un certo senso, mi importa di comportarmi meglio qui rispetto ad altri tornei. Senza ombra di dubbio c’è un’atmosfera diversa, perché qui si rappresenta la propria nazione. Non sento di giocare solo per me, ma voglio che le persone attorno a me siano orgogliose. Sento una responsabilità maggiore ed è per questo che voglio fare più del mio meglio”.

“Il villaggio olimpico è qualcosa di unico e bellissimo. Sembra uno zoo pieno di atleti provenienti da ogni sport. Non ho ancora incontrato nessuno di famosissimo. Oppure non l’ho semplicemente riconosciuto per colpa delle mascherina! Spero di trovare qualcuno con cui vorrei farmi un selfie, come per esempio la giocatrice di basket australiana Patty Mills”.

“Non so se questa sarà la mia unica Olimpiade. Certo, il fatto che quelle del 2032 siano proprio in casa di noi australiani potrebbe essere un incentivo a giocarle. Avrò 39 anni, non so se sarò ancora inattività, ma non si può mai sapere. Sarebbe un traguardo incredibile, ma non posso guardare così avanti nel futuro, perché non è solo un discorso di pianificare di allungare la propria carriera, ma anche di riuscire a qualificarsi. Proprio per questo è surreale quanto sta succedendo a Samantha Stosur, che qui gioca la sua quinta edizione dei Giochi! Vedremo cosa accadrà a me, di sicuro sapere che nel 2032 avremo le Olimpiadi a Brisbane, rappresenta una motivazione extra per arrivarci”.

Foto: La Presse