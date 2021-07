Tennis, calendario Olimpiadi 24 luglio: orari, programma, tv, italiani in campo

Sabato 24 luglio inizieranno i tornei di tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Si parte subito con i due tabelloni di singolare (maschile e femminile) e scenderanno subito in campo ben quattro italiani in una giornata decisamente ricca.

Il primo italiano a esordire in questa rassegna a cinque cerchi sarà Lorenzo Musetti, il quale aprirà il programma sul Campo 9 alle ore 04.00. Il toscano incrocerà l’ostico John Millman in un match subito esigente per il giovane azzurro. Lorenzo Sonego calcherà il Campo 1, impegnato in un incrocio da non sottovalutare col giapponese Taro Daniel: ostacolo casalingo per il numero 13 del seeding, desideroso di proseguire la propria avventura sul cemento del Sol Levante. L’azzurro sarà impegnato nel secondo match, subito dopo il confronto tra la polacca Iga Swiatek e la tedesca Mona Barthel in programma alle ore 04.00.

Sul Campo 3 saranno protagonisti due italiani. Sara Errani aprirà le danze alle ore 04.00 affrontando la russa Anastasia Pavlyuchenkova, testa di serie numero 13 del tabellone e sulla carta favorita nei confronti della nostra portacolori. Fabio Fognini affronterà il giapponese Yuichi Sugita nel terzo incontro sul quel campo, dopo il match di Errani e il confronto tra la greca Maria Sakkari e l’estone Anett Kontaveit. Il ligure si presenta da testa di serie numero 15 del tabellone e partirà favorito nei confronti del padrone di casa, avversario comunque da non sottovalutare.

Grande attesa anche per il super favorito della vigilia, ovvero il serbo Novak Djokovic: il numero 1 al mondo incrocerà il boliviano Hugo Delien, nell’ultimo incontro sul Campo Centrale, dove tra l’altro ammireremo anche il russo Daniil Medvedev contro il kazako Alexander Bublik e la giapponese Naomi Osaka contro la cinese Saisai Zheng. Sono previsti anche alcuni incontri di doppio.

Di seguito il calendario di tennis di sabato 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite degli italiani.

CALENDARIO ITALIANI TENNIS 24 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO

SABATO 24 LUGLIO:

04.00 Lorenzo Musetti vs John Millman (sul Campo 9)

04.00 Sara Errani vs Anastasia Pavlyuchenkova (sul Campo 3)

Secondo incontro dalle ore 04.00 Lorenzo Sonego vs Taro Daniel (sul Campo 1, dopo Swiatek-Barthel)

Terzo incontro dalle ore 04.00 Fabio Fognini vs Yuichi Sugita (sul Campo 3, dopo Errani-Pavlyuchenkova e Sakkari-Kontaveit)

CALENDARIO TENNIS 24 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

