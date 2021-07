Tennis, ATP Umago 2021: la finale sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz

Sarà tra Richard Gasquet e Carlos Alcaraz la finale del torneo ATP 250 di Umago (Croazia) che domani vivrà l’ultimo atto, per trovare il nuovo “Re” dopo il successo di Dusan Lajovic nel 2019, prima che l’edizione del 2020 venisse cancellata a causa della pandemia.

La prima semifinale si è trasformata in una vera e propria maratona, tanto che Richard Gasquet ha staccato il biglietto per la finale dopo un match di ben 3 ore e 12 minuti. Nel primo set si inizia subito forte, con due break per parte e parziale che viene risolto al tie break. Se lo aggiudica Gasquet con il punteggio di 7-2 che chiude un set di ben un’ora e 26 minuti.

Nel secondo set risposta di Daniel Altmaier, che spezza l’equilibrio nel corso dell’ottavo game, togliendo il servizio al rivale e andando poi a servire per il 6-3 finale dopo altri 53 minuti di gioco. Si arriva al terzo set e (per altri 53 minuti) stavolta è Gasquet a spiccare, chiudendo i conti con un altro 6-3, decidendo le sorti dell’incontro con il break nel sesto game. Il francese vince con merito la sfida, ma si mangia le mani per aver allungato troppo i discorsi, dopo aver sfruttato solo 3 palle break sulle 17 che gli aveva concesso il numero 152 del mondo.

Nella seconda semifinale Carlos Alcaraz domina il primo set, aggiudicandoselo con il punteggio di 6-2 dopo 40 minuti di gioco, piazzando due break nei primi due turni di servizio del rivale. Il secondo set si apre con Alcaraz che toglie il servizio nuovamente al connazionale, ma nel sesto gioco arriva la risposta con il contro-break. A questo punto i servizi saltano completamente e vengono soffiati uno dietro l’altro, tanto che il set deve arrivare al tie break per trovare un vincitore. Il giovane classe 2003 cambia marcia e chiude 7-2 e centra il pass per la sua prima finale ATP della carriera.

Foto: Lapresse