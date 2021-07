Superbike, GP Assen: Jonas Folger e Lucas Mahias non ci saranno in gara-2

Quest’oggi è tornata la Superbike, con la gara 1 del Gran Premio d’Olanda ad Assen. La vittoria di Jonathan Rea su Kawasaki e il conseguente ritorno del britannico in vetta alla classifica è stato offuscato dalla brutta caduta di Jonas Folger a due giri dal termine, che ha fatto esporre la bandiera rossa.

Un gran bello spavento per tutti gli appassionati, anche perché il centauro tedesco è stato colpito anche dalla sua moto, fortunatamente in maniera lieve. Folger è rimasto sveglio per tutto il tempo, ma i medici hanno optato per ulteriori controlli all’ospedale di Assen.

Il pilota della Bonovo MGM Racing, dopo gli esami di rito, è stato dichiarato unfit per la gara-2 di domani e non sarà sulla linea di partenza. Un lusso per le scene che avevamo visto sul momento che avevano messo un po’ i brividi.

Quella di Folger non sarà però l’unica assenza nella gara di domani. A guardare la corsa dai box ci sarà anche il francese Lucas Mahias della Kawasaki Puccetti Racing; anche lui caduto nelle fasi iniziali di gara-1, il transalpino ha riportato la frattura dello scafoide sinistro.

Foto: LM/Otto Moretti