Softball, Europei 2021: sarà Italia-Olanda la finale. Israele e Repubblica Ceca giocheranno per il terzo posto

Com’era nelle previsioni, al termine della giornata è nota la finale degli Europei di softball 2021 in Friuli-Venezia Giulia, ed è quella prevista alla vigilia: Italia contro Olanda. Le orange, infatti, chiudono con un’unica sconfitta, quella contro le azzurre, il round robin finale, anche se soffrono davvero tanto contro la Repubblica Ceca nel secondo incontro della giornata: a salvarle, nella parte bassa del settimo inning sul 4-4, una base su ball guadagnata da Van Aalst a basi piene, con conseguente RBI di Ligtvoet per la vittoria.

La Spagna spreca la sua possibilità di agganciare una chance di finale per il terzo posto perdendo malamente contro Israele, che si impone per 7-0 con annessa manifesta al quinto inning e andrà così a sfidare la Repubblica Ceca per il gradino più basso del podio. E questa è l’ultima partita giocata oggi, a Ronchi dei Legionari.

Una giornata, quella odierna, servita anche a determinare come l’ultima posizione sia quella della Francia, sconfitta sia dalle azzurre che, in mattinata, dalla Repubblica Ceca, cui serve un singolo di Eliska Thompsonova all’extra inning per prevalere contro le orgogliose transalpine.

Alla prova dei fatti, sono decise solo tre posizioni in modo definitivo: la 17a della Lituania, la 5a della Spagna e la 6a della Francia. Per tutte le altre serviranno le relative finali, che si snoderanno tra Porpetto e Castions di Strada con il culmine alle 20:30, quando le tante sfide incrociate italiane e olandesi daranno vita al bis azzurro o alla detronizzazione olandese.

I RISULTATI DI OGGI

ROUND ROBIN FINALE

Rep. Ceca-Francia 1-0

Olanda-Spagna 11-0

Italia-Israele 11-0

Olanda-Repubblica Ceca 5-4

Italia-Francia 10-0

Israele-Spagna 7-0

GIRONE G

Danimarca-Ungheria 7-0

Polonia-Lituania 16-1

Danimarca-Ucraina 6-8

GIRONE H

Bulgaria-Croazia 9-3

Austria-Slovacchia 0-1

LE CLASSIFICHE

ROUND ROBIN FINALE

1. Italia 5-0 (1.000)

2. Olanda 4-1 (.800)

3. Rep. Ceca 2-3 (.400)

4. Israele 2-3 (.400)

5. Spagna 2-3 (.400)

6. Francia 0-5 (.000)

GIRONE G

1. Polonia 4-0 (1.000)

2. Ucraina 3-1 (.750)

3. Danimarca 2-2 (.500)

4. Ungheria 1-3 (.250)

5. Lituania 0-4 (.000)

GIRONE H

1. Croazia 2-1 (.667)

2. Danimarca 2-1 (.667)

3. Slovacchia 1-2 (.333)

4. Bulgaria 1-2 (.333)

LE FINALI DI SABATO 3 LUGLIO

11° posto, ore 10:00 Ucraina-Austria (a Castions di Strada)

15° posto, ore 10:00 Bulgaria-Ungheria (a Porpetto)

9° posto, ore 12:30 Croazia-Polonia (a Castions di Strada)

13° posto, ore 12:30 Slovacchia-Danimarca (a Porpetto)

7° posto, ore 15:00 Germania-Russia (a Porpetto)

3° posto, ore 17:30 Repubblica Ceca-Israele (a Castions di Strada)

1° posto, ore 20:30 Italia-Olanda (a Castions di Strada)

