Slittino, deciso il calendario 2021-22 e cambia la qualificazione olimpica a Pechino. Prosegue lo sviluppo del doppio femminile

Nei giorni scorsi la FIL, ovvero l’organo di governo internazionale dello slittino, ha preso una serie di importanti decisioni in vista della stagione 2021-2022. In primo luogo è stato ufficializzato il calendario della Coppa del Mondo, nella cui bozza primaverile era rimasto un buco relativo alla location della tappa statunitense, ora assegnata a Lake Placid.

Dunque, la prossima Coppa del Mondo comincerà a novembre a Yanqiing, in Cina, nel budello dove a febbraio verranno assegnate le medaglie olimpiche. L’appuntamento asiatico sarà seguito dal double header nordamericano di Whistler Mountain (Canada) e Lake Placid (Usa). Dopodiché ci si trasferirà in Europa per quello che si annuncia un autentico tour de force. Da metà dicembre, sino a fine gennaio si gareggerà praticamente senza soluzione di continuità ad Altenberg, Igls, Königsee, Sigulda, Oberhof e St.Moritz. L’unica pausa è prevista nel weekend di Natale! Complessivamente, ogni specialità ha in programma 13 gare, poiché oltre alle nove competizioni canoniche sono previste quattro sprint. Saranno invece sei le prove a squadre.

SLITTINO – COPPA DEL MONDO 2021-2022

20-21 novembre: Yanqing (Cina) [*]

26-27 novembre: Whistler Mountain (Canada) [*]

4-5 dicembre: Lake Placid (Stati Uniti) [§]

11-12 dicembre: Altenberg (Germania) [*]

18-19 dicembre: Igls (Austria) [§]

1-2 gennaio: Königsee (Germania) [*]

8-9 gennaio: Sigulda (Lettonia) [§]

15-16 gennaio: Oberhof (Germania) [§][*]

22-23 gennaio: St.Moritz (Svizzera) [*]

[§] Indica la presenza anche di una gara sprint

[*] Indica la presenza anche di una prova a squadre

5-10 febbraio:

Le gare Olimpiche di (Yanqing) Pechino non saranno valevoli per la Coppa del Mondo.

Un’altra importante decisione presa dalla FIL riguarda il prolungamento del periodo di qualificazione olimpica. Si tratta di una modifica pensata per evitare di penalizzare troppo gli atleti nordamericani, che lo scorso inverno, in piena pandemia, hanno disertato metà stagione. Di conseguenza, si è optato per spostare dal 31 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 la deadline per marcare punti utili al ranking olimpico. Così facendo, sono state aggiunte due tappe al periodo di qualificazione.

Infine, va rimarcato come prosegua il processo di creazione del doppio femminile, che sarà aggiunto al programma della stagione junior. Verranno quindi assegnate una Coppa del Mondo e il primo titolo iridato della storia, con l’obiettivo di raggiungere la piena parità nel quadriennio 2023-2026. Non è un mistero, infatti, che la disciplina possa fare il suo ingresso nel programma olimpico a Milano-Cortina 2026.