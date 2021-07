Settimana Ciclistica Italiana 2021, i favoriti. Padun e Ulissi in prima fila, fari puntati su Aleotti

Domani inizierà la neonata Settimana Ciclistica Italiana, una corsa a tappe di cinque giorni che si snoderà lungo le strade della Sardegna. I principali favoriti per il successo finale sono l’ucraino Mark Padun (Bahrain Victorious), il quale, un mese fa, ha conquistato le due frazioni più dure del Giro del Delfinato, e Diego Ulissi (UAE Team Emirates), che è reduce dal trionfo nella frazione regina del Giro di Slovenia.

C’è molta curiosità, inoltre, attorno al nome del giovanissimo azzurro Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe). Il prodotto del Team Friuli è un corridore forte in salita, ma dotato anche di spunto veloce, il quale, pochi giorni fa, ha conquistato il Sibiu Cycling Tour davanti a Fabio Aru. Al fianco di Aleotti, peraltro, ci sarà un altro atleta di qualità, a sua volta abile in sprint ristretti e capace di cavarsela quando la strada s’inerpica, quale l’austriaco Felix Grossschartner.

Un corridore che non va mai sottovalutato in queste gare è il veterano belga Ben Hermans (Israel Start-up), il quale, poche settimane fa, ha vinto il Giro dell’Appennino. Tornando alla Bahrain Victorious, inoltre, il sodalizio in questione schiera pure l’elvetico Gino Mader, ragazzo forte in discesa, in salita e dotato anche di spunto veloce, che può fare ottime cose sulle strade della Settimana Ciclistica Italiana.



Al via della gara, peraltro, troveremo anche la nazionale italiana con corridori come Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Giulio Ciccone, oltre al secondo classificato dell’ultimo Giro d’Italia Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Dato che questi, tuttavia, sono tutti atleti che prenderanno parte alle ormai imminenti olimpiadi di Tokyo, è probabile che si ritirino dalla gara prima che questa finisca. In compenso, però, la nazionale ha anche Fausto Masnada che non essendo convocato per i Giochi, potrebbe portare a termine la manifestazione e lottare per il successo.

Foto: Lapresse