Rugby, Mercato: Paolo Garbisi a sorpresa lascia Treviso e firma con Montpellier

Un fulmine a ciel sereno sul rugby azzurro. Paolo Garbisi, la giovane apertura che quest’anno è esplosa con la maglia della Benetton Treviso e dell’Italia, ha lasciato i biancoverdi e ha firmato un contratto biennale con i francesi del Montpellier.

Paolo Garbisi è nato a Venezia il 26 aprile 2000, cresciuto nelle giovanili del Mogliano, dopo aver frequentato per un anno l’Accademia Federale, nella stagione 2018-19 è stato messo sotto contratto con il Petrarca Padova. Le sue qualità, però, l’hanno portato subito a essere permit player per la Benetton Treviso dove ha guadagnato ampio spazio. La sua scalata al top lo vede esordire l’autunno scorso con l’Italia, nonostante una manciata di match giocati in Pro 14, e ha guidato anche Treviso alla vittoria della Rainbow Cup.

E, ora, a sorpresa il passaggio in Top 14 con il Montpellier. Anche se, in realtà, il contratto che ha firmato Garbisi è con gli Espoirs e toccherà all’apertura azzurra convincere coach Philippe Saint-Andrè di dargli minuti importanti in prima squadra. Il giocatore ha potuto mettere nero su bianco con Montpellier perché in questi giorni sono scaduti i due anni dalla fine dell’Accademia, cioè il periodo in cui i giovani talenti azzurri sono ufficialmente ancora sotto contratto federale.

Garbisi ha commentato l’accordo dicendo: “Sono davvero felice di entrare a far parte di un grande club qual è il Montpellier. Non vedo l’ora di tornare in campo e iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in una nuova nazione”. Saint-Andrè gli ha fatto eco. “Paolo è stato il miglior giocatore italiano nell’ultimo Sei Nazioni, brillando come una pepita d’oro. Lui voleva accettare la sfida di giocare in un campionato duro come il Top14, noi con le partenze di Lozowski e Goosen avevamo estremo bisogno di un giocatore come lui”.

Foto: Ettore Griffoni – LPS