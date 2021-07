Ranking ATP (26 luglio 2021), Matteo Berrettini sempre n.8 del mondo, nove azzurri nella top-100

Settimana nella quale le attenzioni mediatiche sono tutte o quasi concentrate nella disputa del torneo olimpico a Tokyo. Ebbene, non ci sono variazioni relativamente ai vertici del tennis mondiale maschile.

Il serbo Novak Djokovic, grande favorito per la conquista dell’oro a Cinque Cerchi, comanda la graduatoria con 12113 punti, a precedere il russo Daniil Medvedev (10370) e lo spagnolo Rafael Nadal (8270), assente ai Giochi per preparare al meglio gli US Open in programma al termine del mese di agosto.

A completamento della top-10 troviamo il greco Stefanos Tsitsipas (8030), il tedesco Alexander Zverev (7340), l’austriaco Dominic Thiem (7340), il russo Andrey Rublev (6005), l’azzurro Matteo Berrettini (5488), lo svizzero Roger Federer (4215) e il canadese Denis Shapovalov (3625). Pertanto, Berrettini permane in ottava piazza, pur fermo per un infortunio che l’ha costretto a saltare le Olimpiadi. Ricordiamo che la competizione in Giappone non assegnerà punti ATP.

Top 10 ATP (Ranking al 26.07.2021)

1 Novak Djokovic (Serbia) 12113

2 Daniil Medvedev (Russia) 10370

3 Rafael Nadal (Spagna) 8270

4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 8030

5 Alexander Zverev (Germania) 7340

6 Dominic Thiem (Austria) 7340

7 Andrey Rublev (Russia) 6005

8 Matteo Berrettini (Italia) 5488

9 Roger Federer (Svizzera) 4215

10 Denis Shapovalov (Canada) 3625

Sono sempre nove gli italiani nei primi cento, con Berrettini n.1 d’Italia, potendo contare su un margine consistente di punti sul secondo azzurro, Jannik Sinner, 23°. Così gli altri azzurri: Lorenzo Sonego è 26°, Fabio Fognini è 31°, Lorenzo Musetti 61°, Gianluca Mager 74°, Marco Cecchinato 83°, Andreas Seppi 87° e Stefano Travaglia 88°.

Azzurri nella top-100 (Ranking al 26.07.2021)

8 Matteo Berrettini 5488

23 Jannik Sinner 2320

26 Lorenzo Sonego 2208

31 Fabio Fognini 1801

61 Lorenzo Musetti 1106

74 Gianluca Mager 960

83 Marco Cecchinato 888

87 Andreas Seppi 863

88 Stefano Travaglia 861

Foto: LaPresse