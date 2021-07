Sulla carta non c’era partita e così è stato anche in acqua. Si apre al meglio il cammino a Cinque Cerchi della Nazionale italiana maschile di pallanuoto: nel primo incontro del Girone A alle Olimpiadi di Tokyo il Settebello si impone nettamente, per 21-2, sul Sudafrica, la squadra materasso di questi Giochi.

Una vittoria netta che ovviamente non sorprende, una prestazione buona a tratti, con alcune imperfezioni soprattutto all’inizio. Tutte indicazioni importanti sia per i giocatori, ma soprattutto per il commissario tecnico Sandro Campagna per il prosieguo della manifestazione.

Un primo quarto tutt’altro che convincente quello dei campioni del mondo in carica che faticano ad entrare in vasca concentrati, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. 2-0 che non convince la panchina tricolore, ma dal secondo periodo la musica cambia. Calano i sudafricani, cresce l’intensità azzurra: 10-2 a metà gara, poi 7-0 di parziale nel terzo quarto e 4-0 a chiudere.

Da sottolineare che tutti gli azzurri di movimento sono andati a segno, rimasto in tribuna il capitano Pietro Figlioli per la rotazione che costringe Campagna a portare in vasca solo dodici giocatori. Spazio in porta sul finale anche per Gianmarco Nicosia. Cinque reti per il top scorer Francesco Di Fulvio.

Sud Africa-Italia 2-21

Sud Africa: Madi, Card, Rezelman 1, Badenhorst, Laurenson, Stone 1, Evezard, Rodda, Margro, Mayman, Neill, Stewart. All. Paul Martin

Italia: Del Lungo, Di Fulvio 5, Luongo 2, Presciutti 2, Velotto 2, Renzuto Iodice 1, Echenique 2, Figari 2, Bodegas 2, Aicardi 2, Dolce 1. All. Alessandro Campagna

Arbitri Salnichenko (KAZ) e Ivanoski (MNE)

Note: parziali 0-2, 2-8, 0-7, 0-4

Photo LiveMedia/Luigi Mariani