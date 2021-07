Pallamano, Olimpiadi Tokyo: le favorite. Danimarca per il secondo oro consecutivo, tanta incertezza tra le donne

Il quattordicesimo torneo olimpico di pallamano sta per prendere il via e sono tanti i campioni e le campionesse presenti a Tokyo a caccia della medaglia d’oro, per due competizioni che riserveranno tanto spettacolo, con esiti tutt’altro che scontati.

Nel torneo maschile partirà con un leggero favore del pronostico la Danimarca, vincitrice a Rio de Janeiro e campione del mondo in carica, che può contare su una formazione di livello assoluto, dove figurano tra gli altri Mikkel Hansen e Niklas Landin.

Da non sottovalutare neanche la Francia, squadra dalla grande tradizione, che si presenta con una rosa molto esperta, lasciando a casa giovani interessanti come Elohim Prandi, per puntare sullo zoccolo duro degli ultimi trionfi. In linea generale, si presenta un grosso divario tra le europee e tutte le altre, con la Svezia dell’MVP della Bundesliga Jim Gottfridsson chiamata a migliorare il secondo posto ai Mondiali egiziani, senza dimenticare la Norvegia di Sander Sagosen e la Spagna di Raul Entrerrios, che chiuderà qui la propria carriera.

Tutto più incerto nel torneo femminile, dove l’Olanda arriva con il titolo mondiale sul petto, ma senza aver dimostrato una supremazia netta nei confronti della concorrenza. In modo particolare, la Francia sembra poter competere per la medaglia più importante, anche nel bel mezzo di un ricambio generazionale, mentre la Norvegia ha interrotto un digiuno di successi proprio agli ultimi Europei e proverà a far valere il talento della scuola migliore del mondo.

Foto: LaPresse