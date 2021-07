Pallamano, Olimpiadi Tokyo: i convocati le rose di tutte le Nazionali

I Giochi Olimpici di Tokyo 2020 stanno per prendere ufficialmente il via e anche i tornei di pallamano stanno conoscendo i nomi degli atleti che si giocheranno le medaglie d’oro, tanto nel torneo maschile quanto in quello femminile. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutte le rose aggiornate dei convocati per la rassegna a cinque cerchi.

TORNEO MASCHILE

Tanti i talenti presenti, provenienti dalle migliori formazioni della EHF Champions League, in modo particolare da Kiel, Barcellona e Paris Saint-Germain, mentre sono presenti anche alcuni ex “italiani” come gli argentini Ignacio Pizarro e Juan Bar, rispettivamente con un passato a Città Sant’Angelo e Bologna.

GRUPPO A

Argentina

Federico Fernández – San Fernando HB

Federico Pizarro – Ciudad Encantada

Sebastián Simonet – SAG Villa Ballester

Diego Simonet – Montpellier Handball

Pablo Simonet – Ciudad Encantada

Gonzalo Carou – Puerto Sagunto

Pablo Vainstein – BM Benidorm

Leonel Maciel – FC Barcelona

Juan Bar – Anaitasuna

Ignacio Pizarro – San Fernando HB

Ramiro Martínez – Balonmano Sinfín

Nicolás Bonanno – Anaitasuna

Lucas Moscariello – Montpellier Handball

Gastón Mouriño – Don Cossacks SFEDU

Brasile

João Silva – BM Puente Genil

Guilherme Torriani – HC Taubaté

José Toledo – CS Minaur Baia Mare

Rogério Moraes Ferreira – Telekom Veszprém

Thiagus Petrus – FC Barcelona

Rangel da Rosa – CB Ciudad de Logroño

Felipe Borges – US Créteil Handball

Fábio Chiuffa – HC Dobrogea Sud Constanța

Vinícius Teixeira – HC Taubaté

Leonardo Dutra – Orlen Wisła Płock

Thiago Ponciano – Ciudad Encantada

Haniel Langaro – FC Barcelona

Leonardo Terçariol – BM Benidorm

Rudolph Hackbarth – CB Ciudad de Logroño

Gustavo Rodrigues – Chambéry Savoie Handball

Francia

Nedim Remili – Paris Saint-Germain

Melvyn Richardson – FC Barcelona

Dika Mem – FC Barcelona

Nicolas Tournat – Łomża Vive Kielce

Vincent Gérard – Paris Saint-Germain

Nikola Karabatić – Paris Saint-Germain

Kentin Mahé – Telekom Veszprém

Yann Genty – Paris Saint-Germain

Timothey N’Guessan – FC Barcelona

Luc Abalo – free agent

Michaël Guigou – USAM Nîmes Gard

Luka Karabatić – Paris Saint-Germain

Ludovic Fabregas – FC Barcelona

Hugo Descat – Montpellier Handball

Valentin Porte – Montpellier Handball

Germania

Johannes Bitter – HSV Hamburg

Uwe Gensheimer – Rhein-Neckar Löwen

Johannes Golla – SG Flensburg-Handewitt

Finn Lemke – MT Melsungen

Hendrik Pekeler – THW Kiel

Juri Knorr – Rhein-Neckar Löwen

Steffen Weinhold – THW Kiel

Philipp Weber – SC Magdeburg

Kai Häfner – MT Melsungen

Marcel Schiller – Frisch Auf Göppingen

Andreas Wolff – Łomża Vive Kielce

Julius Kühn – MT Melsungen

Jannik Kohlbacher – Rhein-Neckar Löwen

Timo Kastening – MT Melsungen

Paul Drux – Füchse Berlin

Norvegia

Sander Sagosen – THW Kiel

Bjarte Myrhol – Free agent

Magnus Fredriksen – HSG Wetzlar

Petter Øverby – HC Erlangen

Kristian Sæverås – SC DHfK Leipzig

Kent Robin Tønnesen – SC Pick Szeged

Magnus Jøndal – free agent

Kristian Bjørnsen – Aalborg Håndbold

Magnus Gullerud – SC Magdeburg

Gøran Johannessen – SG Flensburg-Handewitt

Christian O’Sullivan – SC Magdeburg

Harald Reinkind – THW Kiel

Torbjørn Bergerud – GOG Håndbold

Kevin Gulliksen – Frisch Auf Göppingen

Magnus Abelvik Rød – SG Flensburg-Handewitt

Spagna

Gonzalo Pérez de Vargas – Barça

Eduardo Gurbindo – RK Vardar

Jorge Maqueda – Telekom Veszprém

Ángel Fernández – Łomża Vive Kielce

Valero Rivera Folch – HBC Nantes

Raúl Entrerríos – free agent

Alex Dujshebaev – Łomża Vive Kielce

Daniel Sarmiento – Saint-Raphaël

Rodrigo Corrales – Telekom Veszprém

Julen Aguinagalde -CD Bidasoa

Ferran Solé – Paris Saint-Germain

Adrià Figueras – HBC Nantes

Viran Morros – Paris Saint-Germain

Antonio García Robledo – BM Granollers

Aleix Gómez – Barça

Gedeón Guardiola – TBV Lemgo

GRUPPO B

Bahrain – non ancora annunciata

Danimarca

Niklas Landin Jacobsen – THW Kiel

Magnus Landin Jacobsen – THW Kiel

Magnus Saugstrup – SC Magdeburg

Lasse Svan – SG Flensburg-Handewitt

Kevin Møller – SG Flensburg-Handewitt

Henrik Møllgaard – Aalborg Håndbold

Mads Mensah Larsen – SG Flensburg-Handewitt

Henrik Toft Hansen – Paris Saint-Germain

Mikkel Hansen – Paris Saint-Germain

Morten Olsen – GOG Håndbold

Jóhan Hansen – TSV Hannover-Burgdorf

Lasse Andersson – Füchse Berlin

Jacob Holm – Füchse Berlin

Mathias Gidsel – GOG Håndbold

Egitto – non ancora annunciata

Giappone – non ancora annunciata

Portogallo – non ancora annunciata

Svezia

Jonathan Carlsbogård – TBV Lemgo

Max Darj – Bergischer HC

Niklas Ekberg – THW Kiel

Daniel Pettersson – SC Magdeburg

Andreas Palicka – Rhein-Neckar Löwen

Hampus Wanne – SG Flensburg-Handewitt

Mikael Aggefors – Aalborg Håndbold

Fredric Pettersson – Fenix Toulouse Handball

Felix Claar – Aalborg Håndbold

Lucas Pellas – Montpellier HB

Albin Lagergren – Rhein-Neckar Löwen

Jim Gottfridsson – SG Flensburg-Handewitt

Oskar Sunnefeldt – SC DHfK Leipzig

Lukas Sandell – Aalborg Håndbold

Anton Lindskog – SG Flensburg-Handewitt

Foto: LaPresse