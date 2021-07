Nuove partenze dall’Italia alla volta di Tokyo, dove venerdì 23 luglio inizieranno le Olimpiadi 2021. Domani (giovedì 15 luglio) 29 azzurri si ritroveranno al terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino. In questa delegazione figura anche Carlo Mornati, Capo Missione Italiana e Segretario Generale del Coni.

La scherma sarà presente con i gruppi spada e fioretto maschile e femminile. Ci saranno anche, oltre ai tre titolari più riserva, due schermitrici e due schermidori per ogni arma che avranno il compito di svolgere gli assalti di allenamento. Con le spadiste Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio sono in partenza quindi anche Alice Clerici e Nicol Foietta mentre Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini saranno coadiuvati da Davide Di Veroli e Federico Vismara.

Le azzurre del fioretto Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi, Erica Cipressa contano anche sull’apporto di Camilla Mancini e Beatrice Monaco, mentre Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola si alleneranno insieme con Guillaume Bianchi e Tommaso Marini.

Un posto anche per Gianmarco Tamberi. Il saltatore in alto sarà il primo azzurro dell’atletica a volare alla volta del Giappone: rimarrà per undici giorni alla Waseda University di Tokorozawa, per un periodo di ambientamento, prima di spostarsi al Villaggio Olimpico di Tokyo il 27 luglio.

In volo anche la squadra di tiro con l’arco femminile (Lucilla Boari, Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati) in compagnia di Mauro Nespoli. Francesco Zaza, componente dell’Italia Team di Dressage, è il primo dei cavalieri italiani a partire alla volta di Tokyo dopo aver concluso, con esito positivo, il periodo di quarantena ad Aachen in Germania.

Foto: Bizzi per Federscherma