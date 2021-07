Grande soddisfazione per Nicolò Martinenghi, nuotatore azzurro che ha conquistato l’accesso alle semifinali dei 100 metri rana uomini alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nativo di Varese infatti ha ottenuto la seconda posizione nella sua batteria, la settima, registrando il quarto tempo assoluto del lotto con 58″68.

Una gara eseguita con tranquillità quella dell’azzurro, come confermato da lui stesso ai microfoni di RAI Sport qualche istante dopo la prova: “È andata come volevo, non volevo strafare già oggi, è stata una gara più controllata, di cervello, rispetto magari a quelle fatte precedentemente. Sono molto contento; ora andrò a guardare meglio i dettagli. Abbiamo iniziato con il piede giusto questa Olimpiade”.

Una rassegna a cinque cerchi, causa forti restrizioni imposti dalle misure anti-covid, fortemente diversa rispetto al solito. Una peculiarità che sembra però non scalfire l’armonia del gruppo italiano: “Non ho un metro di paragone perché è la mia prima Olimpiade, quindi anche con queste restrizioni per quanto mi riguarda è un’emozione unica. Bisogna sempre essere in grado di incanalare queste emozioni nella maniera giusta, senza farsi troppo deviare. Siamo una squadra molto concentrata, siamo molto uniti e sono contento anche di questo“.

Le semifinali dei 100 metri rana categoria maschile andranno in scena alle 4:30 di domenica 25 luglio. Oltre a Martinenghi sarà della partita anche Federico Poggio che, nella giornata odierna, ha conquistato il pass con il nuovo record personale, 59”33.

