Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara. Le atlete russe pronte a dominare

Dal 2 al 7 agosto sarà tempo di emozioni, grazia e tecnica nella piscina dell’Aquatics Centre di Tokyo. Il nuoto artistico avrà i crismi dei Cinque Cerchi in queste Olimpiadi di Tokyo e la Nazionale italiana risponderà presente competendo ai massimi livelli nelle specialità facenti parte del programma: il duo e la prova a squadra.

Linda Cerruti e Costanza Ferro saranno leader di un gruppo che negli ultimi 18 mesi ha dovuto superare ostacoli durissimi: la pandemia e problematiche fisiche di cui si sarebbe volentieri fatto a meno. Riemergere da una condizione difficoltà fa parte delle caratteristiche di chi gareggia ad alto livello e la formazione di Patrizia Giallombardo lo vorrà dimostrare nella rassegna più importante di tutte.

Le due sorelle d’acqua saranno in gara nel doppio e guideranno le altre ragazze nella specialità riservata alle compagini mettendo tutto loro stesse nello sviluppo delle varie routine. Puntare a una medaglia, oggettivamente, è molto difficile per il valore delle avversarie e anche per una conferma dello status quo che in questa specialità è particolarmente spiccato.

Indubbiamente, la favorita per far doppietta sarà la Russia che per le ormai arcinote questione doping competerà con l’indicazione ROC. Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko sono le punte di diamante di una selezione molto forte che ha tutto per confermarsi nuovamente dominante nella rassegna a Cinque Cerchi. Alle loro spalle ci si attende un confronto tra la Cina e il Giappone padrone di casa.

Foto: LaPresse