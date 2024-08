Nuoto artistico, Linda Cerruti costretta a rinunciare al doppio olimpico: Italia assente nella specialità

Un’edizione dei Giochi Olimpici di Parigi con tratti molto negativi per l’Italia del nuoto artistico. I riscontri nelle routine della prova a squadre non sono stati all’altezza delle aspettative e l’ottava piazza nel computo totale, al termine dell’esercizio acrobatico, la dice lunga.

Oggi il Bel Paese avrebbe dovuto contare sulla coppia formata da Linda Cerruti e da Lucrezia Ruggiero. Le due azzurre, argento mondiale a Fukuoka l’anno scorso nel tecnico, avevano grandi motivazioni per far bene, mettendo in scena il tema del Can-can proprio nella routine “tech”. Sfortunatamente, come comunicato dalla Federnuoto, le cose andranno diversamente.

“Con profondo dispiacere, la Federnuoto comunica la rinuncia al doppio di nuoto artistico per l’indisponibilità di Linda Cerruti. La plurimedagliata mondiale ed europea ha febbre alta e verte in condizioni che non le consentono di gareggiare. L’azzurra, non sostituibile, è risultata negativa al Covid“, il testo della nota della FIN.

Pertanto, l’Italia non sarà in gara a partire dalle 19.30 e non potrà concorrere alle medaglie nel doppio come avrebbe sperato. Una vera disdetta.