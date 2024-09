Nuoto artistico, Linda Cerruti annuncia il suo ritiro sui social: “E’ arrivato il momento di chiudere questo capitolo”

Il momento di dire basta. Linda Cerruti, campionessa del nuoto artistico nostrano, ha annunciato sui social il suo ritiro dall’attività agonistica. La ligure, atleta capace di spendersi come poche nel suo darsi in vasca, ha deciso di voltare pagina.

Una comunicazione arrivata sui canali social: “Ormai sono tornata da poco più di un mese da Parigi, dalla mia terza e ultima Olimpiade, ve lo voglio dire è stata la mia ultima gara. Non è stata una decisione facile da prendere, ma è arrivato il momento di chiudere un capitolo della mia vita per aprirne un altro. Fino a oggi non mi ero mai fermata a pensare come sarebbe stato, mi ha fatto sicuramente impressione essere lì, a Parigi, per l’ultima volta su un palcoscenico internazionale“, ha scritto l’azzurra.

POST SU INSTAGRAM DI LINDA CERRUTI

E così una lunga avventura è terminata, con sei medaglie mondiali (4 argenti, 2 bronzi) e 19 europee (9 argenti e 14 bronzi). Da quell’esordio internazionale assoluto ai Mondiali di Shanghai del 2011 è passato non poco tempo e Cerruti è stata il punto di riferimento in una pratica tanto bella da guardare, quanto complicata da preparare.

Dopo l’annuncio del ritiro di Giorgio Minisini, anche un altro elemento importante della Nazionale italiana esce dalla piscina.