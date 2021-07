Poteva essere la grande notte di Devin Booker, che con 42 punti avrebbe avuto pieno diritto di portare i suoi Phoenix Suns sul 3-1 con la chance di chiudere tutto e far dimenticare alla città, finalmente, il 1976. Invece arriva Khris Middleton: lui ne mette 40, pareggia la serie con il 109-103 odierno e forza almeno una gara-6. Il tutto proprio negli ultimi minuti. Le NBA Finals, in breve, non smettono mai di portare brividi, come del resto è già accaduto su tutta la stagione.

A partire meglio sono i Suns, in un momento in cui Paul e Antetokounmpo non mordono e così i protagonisti sono altri, Booker da una parte (con l’aiuto di Bridges) e Middleton dall’altra. C’è comunque del buon equilibrio nel primo quarto, nonostante il +7 di Phoenix per buona misura, vantaggio che si stabilizza intorno alle 4 lunghezze e poi è di 20-23 alla prima sirena. Dal 29-33 uno scossone d’orgoglio dei Bucks li porta a un parziale di 0-8 a metà secondo periodo, trovando qualcosa dal loro numero 34. Torna avanti Phoenix, ma è chiara lotta: 52-52 all’intervallo.

Pronti via, si torna in campo, tripla di Crowder e fadeaway di Booker per il +5 ospite. Proprio quest’ultimo diventa il padrone assoluto della situazione (18 punti nei terzi 12 minuti), o almeno questo è quel che pensa fino all’inizio dell’ultimo quarto, quando i Suns, nonostante la sua prestazione, sono avanti di sei punti (81-87). Arriva però il quinto fallo, e con questo i grossi problemi offensivi in casa Phoenix. Milwaukee ringrazia, accelera e, negli ultimi 90 secondi, propizia la vittoria. Ci pensa un grande Middleton, quasi un uomo in missione, mentre dall’altra parte il simbolo è la stoppata di Antetokounmpo su un fin lì mediamente valido Ayton (ottimo a rimbalzo, meno in fase realizzativa). Finisce 109-103 con i 26 e 14 di Giannis oltre ai 40 di Middleton stesso.

La serie tornerà ora a Phoenix per gara-5, a questo punto di importanza che è inutile specificare, nella notte tra sabato 17 e domenica 18. Tre giorni dopo, invece, si terrà gara-6 a Milwaukee, e potrebbe anche essere l’ultima.

Foto: LaPresse