Saranno 102 le vittorie di Kyle Busch al termine della carriera agonistica nella NASCAR Xfinity Series. Il #54 del Gibbs Racing firma la quinta competizione consecutiva nella serie in quella che è stata l’ultima apparizione nella ‘F2’ della famosa serie americana.

Il nativo di Las Vegas mantiene dunque la promessa di fermarsi dopo aver raggiunto i 100 sigilli in quel di Nashville, un risultato che gli permette di confermarsi nella storia delle Xfinity Series. Secondo acuto del 2021 ad Atlanta per il due volte campione della Cup Series che in primavera vinse l’appuntamento della Truck Series con il proprio team.

Il #54 di Toyota ha conquistato entrambe le Stage e non ha avuto rivali durante l’evento. Noah Gragson (Jr Motorsport #9), Daniel Hemric (Gibbs #18) ed altri protagonisti hanno optato per una strategia differente per provare ad impensierire Busch, una scelta che non ha pagato in un catino così abrasivo come quello georgiano.

Hemric è stato escluso da un contatto nel finale, una situazione che ha protratto l’evento all’overtime. Busch è stato perfetto negli ultimi passaggi, fase in cui si è trovato a respingere l’ipotetico ritorno di Jeb Burton (Kaulig Racing #10).

Prossimo appuntamento a Loudon settimana prossima. Le Xfinity Series salutao Kyle Busch, che nel 2009 vinse il titolo e negli anni ha sempre sfruttato tutte le competizioni che gli sono concesse da regolamento. Ricordiamo che ogni pilota della categoria principale può correre in alcuni eventi selezionati durante la ‘regular season’, prove non valide ai fini di un campionato.

Classifica finale NASCAR Xfinity Series Atlanta

1 #54 Kyle Busch(i) +0 LEADER 2 #10 Jeb Burton +9 +00.550 3 #9 Noah Gragson +6 +00.745 4 #11 Justin Haley +3 +01.403 5 #23 Ty Dillon +25 +01.411 6 #02 Brett Moffitt +14 +01.522 7 #7 Justin Allgaier +1 +01.961 8 #51 Jeremy Clements +11 +02.002 9 #8 Sam Mayer # +13 +02.499 10 #22 Austin Cindric −6 +02.683 11 #1 Austin Dillon(i) −5 +03.109 12 #39 Ryan Sieg +4 +03.269 13 #16 AJ Allmendinger −10 +03.672 14 #6 Ryan Vargas # +18 +04.173 15 #36 Alex Labbe +2 +04.578 16 #44 Tommy Joe Martins −2 +04.786 17 #48 Jade Buford # +10 +05.260 18 #92 Josh Williams +0 +05.471 19 #98 Riley Herbst −9 +05.611 20 #15 Colby Howard +16 +05.791 21 #2 Myatt Snider −6 +05.925 22 #0 Jeffrey Earnhardt +15 +06.100 23 #31 Josh Berry # +5 +06.133 24 #20 Harrison Burton −19 +06.352 25 #07 Joe Graf Jr. +8 +06.541 26 #5 Matt Mills −2 +06.710 27 #90 Ronnie Bassett Jr. +2 +06.941 28 #78 Jesse Little +3 +07.506 29 #99 Mason Massey −6 +09.351 30 #18 Daniel Hemric −28 +21.973

Foto: LaPresse