La grande domanda di questo millennio nella MotoGP è una sola: chi tra Valentino Rossi e Marc Marquez può essere considerato il più grande di sempre? Tifosi, addetti ai lavori e protagonisti del Circus hanno spesso offerto differenti visioni su questa comparazione tra i due campioni capaci di vincere ben 17 titoli nella loro illustre carriera.

L’ultimo in ordine di tempo a esprimere un giudizio in merito è stato Aleix Espargarò. Il portacolori della Aprilia ha provato a mettere in fila i nomi delle leggende del Motomondiale tra i quali non si possono non annoverare i vari Giacomo Agostini, Angel Nieto e Mick Doohan fino ad arrivare, gioco forza, a Valentino Rossi e Marc Marquez.

Alexi Espargarò, in una intervista rilasciata a DAZN ha detto la sua, in maniera netta: “A mio parere il miglior pilota della storia è Marc Marquez. Certo, Valentino Rossi è stato il mio idolo sin da quando ero bambino, Giacomo Agostini ha vinto più titoli di tutti e anche Angel Nieto è stato un grande. Ma a freddo, se si analizza tutto in maniera meticolosa, i rivali che Marc Marquez ha dovuto battere sono molto più forti rispetto a quelli che hanno affrontato gli altri”.

Il pilota classe 1989 prosegue nella sua analisi: “Valentino Rossi ha avuto Sete Gibernau come rivale, che ai suoi tempi gli ha reso le cose un po’ difficili, ma Marc Marquez ha avuto contro i migliori piloti della storia. Se ora ci mettessimo a stilare la lista dei migliori quindici di sempre, il Cabroncito ha dovuto lottare contro otto di questi. Mentre Valentino no. Ecco perché Marquez, a mio avviso, è il miglior pilota della storia”.

Il grande dilemma prosegue. Valentino Rossi o Marc Marquez? Marc Marquez o Valentino Rossi? Aleix Espargarò ha segnato un nuovo capitolo di questa saga che, come si è visto, si consuma fuori e dentro la pista. Due leggende messe l’una contro l’altra. Ognuno ha la propria idea. Per il momento continuiamo a gustarci questi due fuoriclasse nelle piste di tutto il mondo, con la sicurezza che i loro nomi saranno inseriti nel Gotha del motociclismo, e vi rimarranno per l’eternità.

Credit: MotoGP.com Press