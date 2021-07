Motocross MXGP, GP Maggiora 2021 in tv: orari, programma, streaming, come acquistare i biglietti

Dopo le prove in Russia e in Gran Bretagna, il Mondiale 2021 di Motocross sbarca in Italia. A Maggiora, in provincia di Novara, si disputerà la terza tappa del campionato 2021 e le attese non mancano per godere di un grande spettacolo. Un appuntamento significativo visto che questo evento sancirà la riapertura del Maggiora Park, purtroppo però con un numero contingentato di 1.000 persone.

I fortunati, che avranno modo di godersi lo spettacolo dal vivo, si augurano di vedere un Tony Cairoli come a Matterley Basin dove il siciliano ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, ottenendo la vittoria in gara-1 e il terzo posto in gara-2. Allo stato attuale cose Tony è quarto nella classifica generale comandata dalla sloveno della Honda Tim Gajser (93 punti), avendo un distacco di 28 punti. Un gap dettato dallo zero della seconda manche in terra russa. Tuttavia, nel GP di casa, Cairoli avrà grandi motivazioni e vorrà dare continuità ai suoi risultati.

Di seguito il programma del GP di Maggiora, come seguirlo in tv e procurarsi i biglietti.

PROGRAMMA GP MAGGIORA 2021 MOTOCROSS

Domenica 4 luglio

ore 12.15 Gara-1 MX2

ore 13.15 Gara-1 MXGP

ore 15.10 Gara-2 MX2

ore 16.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP MAGGIORA 2021 MOTOCROSS IN TV

La prova di Maggiora, valida come terzo appuntamento del Mondiale 2021 di Motocross, si potrà seguire in diretta su Eurosport 2 (211) che trasmetterà le manche di MXGP e MX2, mentre Raisport (227 e 57 del digitale terrestre) proporrà la diretta delle seconde manche. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player, Raiplay e DAZN, mentre MXGP-TV.com segue in diretta integrale tutte le gare.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DEL GP MAGGIORA 2021 MOTOCROSS

Per assistere al GP di Maggiora c’era l’obbligo di procurarsi i biglietti in anticipo, sia per la quantità ridotta a disposizione, sia per l’impossibilità di acquistarli al botteghino nei giorni dell’evento. Il numero dei biglietti era contingentato a 1.000 unità, già disponibili sul sito https://lombardia.motocross-tickets.com/en/2464-italy-motocross-tickets/. Un limite dettato dalla condizione pandemica, pur in miglioramento per la diffusione del vaccino. Tuttavia, le autorità da questo punto di vista hanno preferito non rischiare e non a caso i tickets sono stati venduti con estrema rapidità. Va detto che l’accesso al paddock sarà vietato e limitato solo a piloti, team e addetti ai lavori.

Foto: Tony Cairoli – MXGP.com