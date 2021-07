LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Mattia Camboni per una medaglia, tornano Tita-Banti nei Nacra17

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata di gara della vela ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Programma estremamente intenso quest’oggi per i colori azzurri, con la Medal Race dell’RS:X maschile e altre tre regate di flotta per i Nacra 17.

Mattia Camboni si presenta al via della Medal Race nel windsurf al terzo posto della generale, con 2 punti di ritardo dall’argento e 3 di vantaggio sul quarto posto. Si preannuncia una regata al cardiopalma, con tre atleti in lotta per due posti sul podio, mentre l’olandese Kiran Badloe dovrà semplicemente arrivare al traguardo e non farsi squalificare per certificare la medaglia d’oro.

Grande attesa in casa Italia anche per le prossime tre regate di flotta dei Nacra 17, con Ruggero Tita e Caterina Banti chiamati a difendere la leadership della generale dagli attacchi dei britannici John Gimson e Anna Burnet. Spazio anche per la Medal Race dell’RS:X femminile, in cui Marta Maggetti proverà a chiudere una buonissima settimana a ridosso del podio olimpico (la medaglia purtroppo è irraggiungibile aritmeticamente).

Si comincia alle ore 5 del mattino in Italia con la settima regata olimpica dei Nacra 17 (a seguire andranno in scena anche le Race 8 e 9), mentre a partire dalle 7.30 si svolgeranno le Medal Race di windsurf femminile e maschile. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!

