LIVE Tuffi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi/Pellacani settime, oro per la Cina

8.51: Davvero un peccato per Bertocchi/Pellacani che avevano sognato il podio olimpico fino all’ultimo tuffo.

8.49: Medaglia d’oro per la Cina (326.40), argento per il Canada (300.78) e bronzo per la Germania (284.97). L’Italia è settima con 267.48.

8.48: Solo 45.90 per le azzurre che sbagliano proprio l’ultimo tuffo e sprofondano addirittura al settimo posto. Che peccato!

8.47: TOCCA A NOI! FORZA RAGAZZE!

8.45: Serviranno 63.40 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato alle azzurre per prendersi il bronzo

8.43: La Cina si mette la medaglia d’oro al collo. Doppio e mezzo ritornato carpiato da 76.50 (356.40). Oro strameritato e abbastanza scontato.

8.41: La Germania non sbaglia e mette pressione all’Italia. 64.17 con il triplo e mezzo avanti carpiato e totale di 284.17. Serviranno 64 punti alle azzurre per prendersi la medaglia.

8.40: Il Canada vincerà la medaglia! 70.20 con il doppio e mezzo ritornato carpiato e 300.78 di punteggio finale.

8.38: Manca solo un tuffo alla fine. Questa la classifica: Cina (249.90), Canada (230.58), Italia (221.58) e Germania (220.80)

8.36: Purtroppo è un po’ scarsa in entrata Elena Bertocchi. Le azzurre ottengono 61.38 con il triplo e mezzo avanti carpiato. L’Italia è terza con 221.58 punti ed in lotta per il bronzo.

8.35: Doppio e mezzo indietro carpiato da 50.40 per le britanniche, che salutano le medaglie. Ora le azzurre con il triplo e mezzo avanti carpiato per Bertocchi/Pellacani.

8.33: Doppio e mezzo rovesciato eccezionale da 74.70 per le cinesi che sono avanti a tutte con 249.90.

8.32: Doppio e mezzo rovesciato da 63 punti con le tedesche che sono seconde con 220.80.

8.30: Triplo e mezzo avanti da 70.68 punti per le canadesi Citrini Beaulieu/Abel. Il Canada è al comando con 230.58.

8.28: Dopo tre rotazioni la Cina ha già prenotato la medaglia d’oro (175.20). Seconde le azzurre Bertocchi/Pellacani con 160.20, mentre terze le canadesi con 159.80

8.27: BRAVISSIMEEEEEEEEE LE AZZURREEEEEEEE! 63.00 punti con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo per Bertocchi/Pellacani, che sono seconde con 160.20.

8.25: Spettacolare doppio e mezzo indietro delle cinesi (75.60) e primo posto in classifica per le asiatiche con 175.20.

8.21: Sbagliano le americane! Doppio e mezzo indietro da 54.90.

8.20: Doppio e mezzo avanti con un avvitamento e mezzo per le canadesi da 67.50.

8.19: 97.20 per le azzurre dopo gli obbligatori. Bertocchi/Pellacani sono terze.

8.18: 50.40 per le britanniche nel secondo obbligatorio (97.20). Tocca alle azzurre.

8.16: Ancora 49.80 per le due cinesi che sono al comando a pari merito con le americane.

8.13: Super secondo obbligatorio per le americane Gibson/Palmer, che ottengono 50.40 punti e si portano a 99.60.

8.12: Solo 45 punti per le canadesi che chiudono gli obbligatori con 92.40.

8.10: BRAVE! 49.20 per le due azzurre che sono seconde dopo la prima rotazione di obbligatori.

8.08: Solo 46.80 per le britanniche. Tocca adesso a Bertocchi/Pellacani.

8.07: Le cinesi si portano in testa con 49.80. Tra poco le azzurre.

8.04: 48.60 il punteggio di Hentschel/Punzel. Le tedesche sono seconde.

8.03: Le americane si portano al comando con 49.20.

8.02: COMINCIA LA FINALE! Il Canada totalizza 47.40 con il primo obbligatorio.

8.00: Super favorita la coppia cinese formata da Shi Tingmao e Wang Han. Il Canada dovrebbe prendersi l’argento, poi super lotta per il bronzo con anche le azzurre presenti.

7.57: La formula prevede cinque tuffi per coppia con i primi due che saranno obbligatori.

7.55: E’ il momento della presentazione delle coppie. Le due azzurre si tufferanno per ottave.

7.53: Elena Bertocchi e Chiara Pellacani sognano una medaglia olimpica. Un’impresa difficile, ma non impossibile per le due azzurre che possono ambire al bronzo.

7.50 Buongiorno e benvenuti alla diretta della finale olimpica del sincro femminile dai tre metri.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo. Si parte con il sincro femminile dai tre metri, con l’Italia che punta tutto su Elena Bertocchi e Chiara Pellacani.

E’ la gara probabilmente più attesa dalla squadra azzurra, anche perchè la coppia Bertocchi/Pellacani è probabilmente la miglior carta da medaglia che l’Italia può giocarsi. Servirà una gara perfetta, probabilmente la migliore della carriera per raggiungere il terzo gradino del podio, che, salvo clamorosi errori avversari, sembra l’unico obiettivo.

La coppia cinese Shi Tingmao/Wang Han appare inarrivabile e si lotterà per l’argento ed il bronzo. Favorite per il secondo posto le canadesi Abel/Citrini-Beaullieu, mentre sarà lotta per la terza posizione con le britanniche Torrance/Reid, le tedesche Hentschel/Punzel, oltre ovviamente alle nostre azzurre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo 2021: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 8.00 con il sincro femminile dai tre metri. Buon divertimento!

