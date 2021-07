LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: notizie 21 luglio, le azzurre del softball cedono 2-0 agli Usa. Allarme orso nero

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Oggi incominciano i Giochi: la Cerimonia d’Apertura è in programma soltanto tra due giorni, ma in Giappone si aprono ufficialmente le danze con i tornei di calcio femminile e di softball.

L’Italia sarà subito grande protagonista sul diamante della capitale nipponica perché affronterà gli USA in un incontro da brividi della fase a girone: le azzurre, fresche Campionesse d’Europa, incroceranno le Maestre del batti e corri in rosa. La nostra Nazionale cercherà l’impresa al cardiopalma contro le fuoriclasse a stelle e strisce, in un match già determinante per le sorti del round robin che promuove le prime quattro squadre ai match per le medaglie.

Da seguire con grande attenzione anche sei incontri di calcio, tra cui spiccano Cina-Brasile, Svezia-USA, Giappone-Canada promettono grande spettacolo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutte le notizie di oggi (mercoledì 21 luglio) in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati, per non perdersi davvero nulla.

Foto: FIBS / EzR NADOC