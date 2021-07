LIVE Olimpiadi Tokyo, 22 luglio in DIRETTA: il Giappone vince a fatica nel softball

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Seconda giornata agonistica dei Giochi: la Cerimonia d’Apertura è in programma domani, ma in Giappone si è già in gara con i tornei di calcio maschile quest’oggi e di softball.

Italia, come ieri, grande protagonista sul diamante della capitale nipponica perché affronterà l’Australia in un match molto importante della fase a gironi: le azzurre, vincitrici del titolo continentale, vorranno dimostrare il proprio valore al cospetto delle oceaniche. Una sfida il cui esito potrebbe essere determinante nel round robin in casa nostrana, visto che le prime quattro squadre ai match per le medaglie.

Di scena poi anche il torneo di calcio maschile e da seguire con attenzione la sfida tra Brasile e Germania che promette scintille per le qualità tecniche dei calciatori e la storia che accompagna questo confronto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutte le notizie di oggi (giovedì 22 luglio) in tempo reale, minuto dopo minuto, con tutti i risultati, per non perdersi davvero nulla.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE sulla seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo.

SOFTBALL – Terminata nella nottata italiana la sfida tra gli Stati Uniti e il Canada, con il successo delle campionesse del mondo per 1-0. Americane, dunque, che dopo aver sconfitto l’Italia concedono il bis contro le canadesi.