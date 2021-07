LIVE McGregor-Poirier, MMA in DIRETTA: caviglia rotta per The Notorious, combattimento chiuso a fine primo round

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Si chiude con McGregor che esce direttamente in barella (dopo che era stato lui a promettere a Poirier questo destino) la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buona giornata.

Poirier diventa così l’uomo con più KO nei pesi leggeri, otto.

Ed ecco McGregor: “Questa non è la fine. Tu sai che non è la fine, bello. Non è stato un calcio bloccato, è stato un incidente”. E allega nuovi insulti anche alla moglie di Poirier.

Le prime parole del vincitore: “Si è fratturato all’inizio del round e poi ha peggiorato la situazione. Quando ha girato si è fratturato ulteriormente. Non si parla come ha parlato lui, ha minacciato di uccidere, ha usato parole molto pesanti. Gioca anche sporco, mi ha preso per i guanti. Potete baciarmi il fondoschiena. Il karma a volte è questo”. E poi dedica a una persona di Lafayette che sta combattendo con il cancro.

Ed è così che Dustin Poirier vince, KO tecnico per stop medico.

Viene portato al centro dell’ottagono Poirier, evidentemente da solo visto che McGregor sta ricevendo le primissime cure pochi metri più in là.

McGregor non vuole il KO tecnico, ma lo stop medico per questo che è ormai chiaramente un combattimento concluso. Ci sono diverse persone attorno a lui.

FINISCE ANCHE IL COMBATTIMENTO! La caviglia rotta di McGregor, che è anche sanguinante dall’orecchio sinistro, consegna direttamente a Poirier il combattimento. The Notorious si è girato la caviglia nel momento in cui cercava un diretto al volto di Poirier.

FINE PRIMO ROUND! Si rialza McGregor, ma poi ricade giù e si è probabilmente rotto la caviglia, combattimento che appare già finito!

4′ Risponde Poirier con i suoi, di gomiti, e fa anche parecchio male! Ed è sempre sopra McGregor che appare in evidentissima difficoltà!

3′ Non è riuscita bene la tattica a McGregor, ora Poirier lo sta tenendo a terra e The Notorious prova a liberarsi a gomitate.

2′ Serie di pugni di Poirier verso il volto di McGregor, che è finito a bordo gabbia e poi cerca la ghigliottina!

1′ Serie di spinning back di McGregor, che non mettono in difficoltà Poirier. Molto convinti tutti e due.

PRIMO ROUND. Ce ne sono cinque da cinque minuti.

6:22 E con la presentazione di Poirier siamo ormai pronti a cominciare! Molto tranquillo The Diamond, già assai aggressivo nei modi McGregor.

6:20 Lunga, roboante e accolta da un boato la presentazione di McGregor.

6:18 In corso la presentazione dei due uomini, che sono già venuti quasi a contatto con McGregor che cerca in tutti i modi di far innervosire Poirier.

6:16 Ed ecco anche l’ingresso di Poirier! Che vuole ridare a McGregor il sapore amaro del KO.

6:14 McGregor entra nell’ottagono con la sua caratteristica McGregor Walk, mandando in delirio il pubblico.

6:12 Entra McGregor! Bandiera irlandese sulle spalle, è lui il fighter più popolare e pagato al mondo.

6:11 Siamo sempre più vicini: terzo atto in arrivo alla T-Mobile Arena!

6:08 McGregor deve riscattare un periodo in cui ha combattuto poco e con minor efficacia rispetto al suo grande passato; per Poirier è la grande occasione di imporsi definitivamente nel panorama dei pesi leggeri.

6:05 Sono sempre negli spogliatoi The Notorious e The Diamond, ancora in cerca delle ultime e migliori sensazioni prima di una notte di importanza vitale per il loro futuro.

6:02 29-28 per Burns per tutti e tre i giudici, e dunque possiamo ora avvicinarci al combattimento che più ci interessa. Conor McGregor da una parte, Dustin Poirier dall’altra.

6:00 Concluso il combattimento, ci sono diversi fischi, ingenerosi perché Burns e Thompson hanno messo in atto tanta tattica e Burns, nel finale, si è forse preso la vittoria.

5:58 Prima vera emozione con Burns che atterra Thompson e gli si porta sopra, ha già portato tre takedown, un personal best.

5:55 Ecco il terzo round.

5:54 Finisce il secondo round con Burns che porta a bordo gabbia Thompson, ma è quest’ultimo ad aver probabilmente vinto il round.

5:51 Questa volta Burns e Thompson si sfidano in piedi, pochi tentativi di calcio. Non tanto spettacolo forse, ma tanta sostanza e voglia di provare a sorprendere l’altro.

5:49 Secondo round tra Burns e Thompson; in questo scontro tra pesi welter le riprese sono tre da cinque minuti.

5:48 Terminato il primo round tra Burns e Thompson, ed è una ripresa andata al brasiliano in maniera anche abbastanza chiara.

5:46 Dopo una lunghissima fase in cui Burns mantiene a bordo gabbia Thompson, gli si porta poi sorpa nella lotta a terra. Un combattimento davvero di primo livello prima del main event, questo. Tant’è vero che è co-main event.

5:43 Prime fasi di studio tra Burns e THompson.

5:40 Si illumina l’arena mentre vengono annunciati, con i loro record, prima Thompson e poi Burns. Tanta la tensione sia per questo confronto che, soprattutto, per il successivo di questo UFC 264.

5:37 Dopo Thompson arriva anche Burns, che porta la bandiera brasiliana come bandana.

5:34 Spettacolare la vista della T-Mobile Arena, piena in ogni ordine di posti per l’evento che si sta per vivere. Nel frattempo anche Burns e Thompson stanno facendosi largo verso l’ottagono.

5:31 Sebbene meno pubblicizzato del main event, anche Burns-Thompson è interessante perché si parla di due dei migliroi cinque in fatto di welter.

5:28 Ancora attese per Burns e Thompson, mentre negli spogliatoi McGregor e Poirier stanno effettuando le fasi finali della preparazione verso un combattimento che potrebbe significare tanto.

5:24 Tra poco ci sarà la sfida tra pesi welter che vedrà di fronte Gilbert Burns e Stephen Thompson, l’ultima rimasta prima di McGregor e Poirier.

5:21 I primi due combattimenti sono andati a Sean O’Malley su Kris Moutinho e a Irene Aldana su Yana Kunitskaya rispettivamente.

5:18 Velocissimo il KO di Tuivasa, è la sua terza vittoria di fila, ottenuta girando in maniera rapidissima una situazione che lo stava vedendo soccombere: un gancio sinistro decide tutto.

5:15 Un saluto a tutti i lettori di OA Sport. Siamo in attesa di vedere Conor McGregor e Dustin Poirier. Il combattimento è il quinto della serata; attualmente è in corso il terzo, tra Tai Tuivasa e Greg Hardy. Ci vorrà ancora qualche decina di minuti, dunque, affinché si cominci.

Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento che si pone all’interno di UFC 264 tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Si tratta del terzo atto sul filo rosso che li lega e che potrebbe segnare la svolta delle rispettive carriere.

L’irlandese ha un record di 22-5, ma si presenta nell’ottagono di Las Vegas con soli tre combattimenti in quattro anni, due dei quali persi (contro il campione dei leggeri Khabib Nurmagomedov e proprio contro Poirier). Questo l’ha portato al sesto posto del ranking UFC, e una sconfitta oggi potrebbe porre realmente fine alle speranze di The Notorious di risalire la china.

L’americano, di contro, è il primo di questa graduatoria, e avrebbe potuto tranquillamente disputare il combattimento per il titolo mondiale. Ha però preferito, in buona misura anche per motivazioni di livello economico, sfidare McGregor per chiudere un cerchio e accrescere il proprio prestigio sulla scena internazionale.

Si va in scena alla T-Mobile Arena di Paradise, che poi altro non è che l’area metropolitana di Las Vegas. Già particolarmente infuocata la vigilia, con McGregor e Poirier che si sono inseriti nei rispettivi solchi, l’uno del tutto infuocato, l’altro nettamente più calmo (in apparenza).

Il combattimento tra Conor McGregor e Dustin Poirier sarà il main event di UFC 264, che parte alle ore 4:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

