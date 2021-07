McGregor-Poirier oggi, MMA: orario, tv, programma, streaming

Stanotte, attorno alle ore 06.00 italiane di domenica 11 luglio, andrà in scena l’attesissimo match tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Si tratta del main event di UFC 264, l’evento organizzato dalla promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA. Gli appassionati di arti marziali miste attendono questo momento perché sull’ottagono della T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA) si disputerà un incontro assolutamente imperdibile: da una parte il fuoriclasse irlandese, una vera e propria icona che ha contribuito a diffondere questo sport in giro per tutto il mondo; dall’altra il talentuoso statunitense, esploso nelle ultime tre stagioni grazie a una serie di convincenti prestazioni.

Si tratta del terzo atto di questa rivalità: sette anni fa si impose il ribattezzato Notorious, mentre sei mesi fa fu Diamond a giganteggiare con un micidiale ko tecnico per pugni nel corso del secondo round. Il padrone di casa insegue dunque la conferma, tra l’altro da numero 1 del ranking UFC dei pesi leggeri. Il suo avversario, attuale numero 5 al mondo, vuole rinascere dopo una periodo poco soddisfacente a livello agonistico e vuole dimostrare di poter dettare ancora legge ai massimi livelli internazionali. Si preannuncia una battaglia infuocata e rovente, sicuramente ci sarà da divertirsi ed è anche difficile fare un pronostico della vigilia vista la caratura dei due contendenti. Non ci sono titoli mondiali in palio.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Conor-Poirier, main event di UFC 264. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro nove ore rispetto a noi).

CONOR MCGREGOR vs DUSTIN POIRIER: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 11 LUGLIO:

Attorno alle ore 05.30/06.00 Conor McGregor vs Dustin Poirier (pesi leggeri)

La main card inizierà alle ore 04.00 e sono in programma, nell’ordine, i seguenti incontri prima di McGregor-Poirier:

Sean O’Malley vs Kris Moutinho (pesi gallo)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (pesi gallo)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (pesi massimi)

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (pesi welter)

CONOR MCGREGOR vs DUSTIN POIRIER: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse