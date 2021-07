Il main event di UFC 264 si è concluso dopo appena cinque minuti. Dustin Poirier ha tramortito Conor McGregor grazie a un paio di minuti di eccezionale MMA, travolgendo l’avversario in una spettacolare fase di lotta a terra condita da una raffica di pugni e da violentissimi colpi di gomito. A quindici secondi dal termine del primo round, i due si sono rialzati e l’irlandese ha provato a portare un colpo all’avversario, ma ha appoggiato male la caviglia e l’articolazione ha avuto un bruttissimo movimento. The Notorious si è rotto la caviglia sull’ottagono e ha necessariamente dovuto alzare bandiera bianca.

Il rinominato The Diamond sconfigge per la seconda volta in carriera l’icona assoluta delle arti marziali miste (a sei mesi di distanza dal primo sigillo ad Abu Dhabi, si conferma il numero 1 del ranking UFC dei pesi leggeri e si candida a un match per il titolo mondiale. L’irlandese, invece, non riesce nel suo sogno di tornare ai massimi livelli, si spreme a parole dopo l’incontro insultando l’avversario ma intanto incappa nella terza sconfitta sugli ultimi quattro incontri disputati.

Di seguito il VIDEO della rottura della caviglia di Conor McGregor durante il match contro Dustin Poirier, vinto dallo statunitense per ko tecnico dovuto a stop medico in chiusura della prima ripresa alla T-Mobile Arena di Las Vegas (Nevada, USA).

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021



Foto: Lapresse