LIVE Italia-Olanda, Finale Europei softball 2021 in DIRETTA: azzurre per confermarsi regine contro le rivali di sempre

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che per l’occasione ci porterà in quel di Castions di Strada, in Friuli-Venezia Giulia, per la finalissima degli Europei di softball 2021, in cui l’Italia darà l’assalto al suo dodicesimo titolo affrontando l’Olanda.

Quello tra le azzurre e le oranje è ormai uno dei grandi classici degli sport del batti e corri e sono le uniche due vincitrici di tutte le passate edizioni della rassegna continentale. Anche in questa edizione Italia e Olanda si sono già affrontate, nel match vinto proprio dalle padrone di casa per 2-1, al termine di una partita molto tirata e risolta nelle battute finali.

Erika Piancastelli e compagne arrivano da imbattute, avendo collezionato solo vittorie nei tre round robin, e possono contare su una grande rotazione sul piatto, dove si stanno distinguendo Andrea Howard e Giulia Longhi di tutte, mentre dal monte Greta Cecchetti possiede il secondo miglior ERA del torneo.

Sarà una battaglia anche quest’oggi, ma questa volta sarà più importante e ci si giocherà il titolo europeo. Play-ball alle ore 20.30, buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE.

