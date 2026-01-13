Softball, Giulia Longhi: “Ci dobbiamo rimettere in moto. Vogliamo sempre essere competitive”

In Messico procede il training camp della nazionale italiana di softball, che guarda al 2026 come un anno fondamentale pensando al futuro, tra la prima fase dei Mondiali e l’inizio sempre più imminente al percorso di qualificazione verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Le azzurre si trovano a Leon, città nella quale la capitana della squadra – Giulia Longhi – ha militato a livello di club (avendo giocato nel 2025 la prima edizione della Liga Mexicana de Softbol con le Bravas) in una delle sue esperienze del “Batti & Corri”.

Intervistata dai canali social della FIBS, la giocatrice classe 1993 ha detto: “In questo raduno di preparazione è bello vedere ricomporsi il gruppo con anche l’ingresso di nuove atlete, perché la nazionale ha bisogno che elementi giovani che entrino per favorire quello che, un domani, dovrà essere il ricambio generazionale, affinché l’Italia resti pronta a competere anche con i nuovi innesti”.

Poi ha aggiunto: “La preparazione inizierà inevitabilmente con qualche piccola difficoltà, perché molte di noi non giocano da settembre ed è inevitabile che sia così, ma fa parte del processo: mi aspetto una nazionale capace di migliorare giorno dopo giorno dal punto di vista tecnico, credo si vedrà una crescita delle performance mano a mano che riprenderemo il ritmo”.

Infine Longhi, soprannominata “Panda” ha affermato: “Giocare qui è una bellissima emozione; questa è la mia casa messicana, la mia squadra del cuore e io sono entusiasta di farlo. Alle ragazze ho detto che per loro sarà un’esperienza indimenticabile: giocare davanti a questo pubblico è qualcosa di speciale, i fan sono attenti, appassionati e curiosi. Qui il gioco si sente, l’atmosfera è davvero unica”.