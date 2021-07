LIVE Italia-Messico 0-2, Olimpiadi softball in DIRETTA: messicane, allungo nel terzo inning

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.52 Eliminata anche Filler, finisce la parte alta del terzo inning.

13.51 Due ball, uno strike.

13.50 Dopo alcuni lanci in foul, eliminata sull’assistenza in prima Fama. 2 out, tocca a Filler.

13.49 Conto pieno.

13.48 Due strike, un ball.

13.48 Rischia l’eliminazione in zona di foul Amanda Fama, fortunatamente Brookshire non cattura la palla.

13.47 Batte direttamente nelle mani di Gonzales, Vigna, e viene eliminata in prima poi. C’è ora Fama.

13.46 Diventa 2-2 il conto.

13.46 Due strike, un ball.

13.45 Laura Vigna ora in battuta contro Escobedo.

13.44 E arriva anche la terza eliminazione. Ma l’Italia ora deve reagire, non c’è più tempo per attendere.

13.43 Due strike con i due out.

13.42 Arriva l’eliminazione al volo su palla alta a sinistra.

13.41 Due ball e uno strike.

13.40 Eliminata, neanche in prima, Urtez: tocca a Cervantes.

13.39 Batte sostanzialmente vicino al piatto Rangel e arriva salva in prima.

13.38 0-2 Arriva il fuoricampo da parte di Romero, lungo la linea del foul sinistra. Si mette male.

13.38 Uno strike e una palla in foul. C’è intanto Lacatena che si sta scaldando nel bullpen.

13.37 Subito tre ball.

13.37 Ricomincia il giro di fronte a Greta Cecchetti, batte Romero.

13.36 Koutsoyanopulos e Howard, stesso destino: eliminazione in prima per un nonnulla, finisce così la parte alta del terzo inning, Messico sempre avanti 0-1.

13.35 Continuano ad andare in foul le palle di Howard.

13.34 Batte in zona di foul Howard, ancora 1-2 il conto.

13.33 Un ball, due strike.

13.32 Non riesce di pochissimo ad arrivare salva in prima Koutsoyanopulos con una piuttosto perfida rimbalzante. Tocca a Howard.

13.32 Un ball, due strike.

13.31 Vidales elimina al volo Ricchi sporgendosi letteralmente oltre le barriere della zona di foul. Tocca a Giulia Koutsoyanopulos.

13.31 C’è Beatrice Ricchi at bat, 2-2.

13.28 Strikeout! Si conclude sullo 0-1 il secondo inning per il Messico.

13.28 Due palle in foul per Amanda Sanchez, in questa fattispecie due strike.

13.27 Base su ball, c’è conference difensiva adesso con Pizzolini a dare istruzioni. La situazione è di messicane in prima e seconda base con 2 out.

13.26 Tre ball e uno strike adesso, su Sashel Palacios.

13.25 0-1 Messico in vantaggio. Gran botta rasoterra sulla linea del foul destro di Gonzales, che arriva in seconda, ma soprattutto riesce a mandare a casa Brookshire.

13.24 Conto pieno, rimbalzante ed eliminazione velocissima, il problema però è che ora Brookshire è in terza base. Decisivo il turno di Chelsea Gonzales.

13.23 Due ball e uno strike.

13.22 E c’è purtroppo la valida di Brookshire, un doppio che supera il diamante e Filler. Situazione subito non facile per le azzurre. Va in battuta Vidales.

13.21 Facile controllo della difesa azzurra sul giro di mazza a destra di Cervantes, eliminata in prima. Adesso c’è Suzannah Brookshire.

13.20 Gira la mazza in foul Cervantes.

13.20 Conto pieno, attenzione.

13.19 Ecco il secondo strike.

13.19 Due ball, uno strike per Greta Cecchetti contro Cervantes.

13.17 Rimbalzante centrale di Carosone, ma c’è purtroppo il doppio gioco della difesa messicana che chiude la parte alta dell’inning.

13.16 Due strike.

13.15 Giulia Longhi colpita da Escobedo! Guadagna automaticamente la prima base.

13.14 Eliminata con assistenza in prima Piancastelli dopo il giro di mazza a sinistra. Tocca a Giulia Longhi.

13.13 Si ritorna al piatto, in questa che è la sfida decisiva per le azzurre, con Erika Piancastelli, la capitana.

13.12 Prova la valida a destra Urtez, ma viene eliminata in prima. FINE PRIMO INNING: 0-0.

13.11 Dopo Romero, anche Rongel out! Ora attenzione a Urtez, pericolosissima.

13.10 Altro conto pieno.

13.08 Con il conto pieno eliminazione in prima! Si salva Greta Cecchetti.

13.05 Tre rapidi strike per Dallas Escobedo.

13.00 Tutto pronto per l’inizio del match: l’Italia ha bisogno del successo per sperare di agguantare la finale per il bronzo.

12.55 Inni nazionali in corso!

12.50 Nelle prime tre uscite la squadra di Federico Pizzolini ha incassato tre sconfitte con USA (0-2) e Australia (0-1), Giappone (0-5).

12.45 Pitcher per l’Italia: CECCHETTI Greta.

12.40 Questo il line-up di partenza dell’Italia:

VIGNA Laura

FAMA Amanda

FILLER Andrea

PIANCASTELLI Erika

LONGHI Giulia

CAROSONE Emily

RICCHI Beatrice

KOUTSOYANOPULOS Giulia

HOWARD Andrea

12.35 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale di Italia-Messico match di softball femminile.

Buongiorno amici di OA Sport e bentornati in una nuova DIRETTA LIVE testuale, che per l’occasione ci porterà al Yokohama Baseball Stadium per la quarta gara del round robin del torneo olimpico di softball, in cui l’Italia dovrà necessariamente vincere per sperare nell’approdo alla finale per la medaglia di bronzo.

Fino ad ora sono arrivate infatti tre sconfitte contro Stati Uniti, Australia e Giappone e le azzurre si trovano con le spalle al muro, dovendo necessariamente sconfiggere l’avversario odierno, il Messico, per racimolare la prima vittoria nel torneo.

Non sarà facile, poichè se è vero che le messicane sono ancora a secco di punti è altrettanto vero che possono contare su una buona lanciatrice, Dallas Escobedo, che può evidenziare le difficoltà della Nazionale dal piatto, non avendo ancora conquistato punti.

Play-ball alle ore 13, buon divertimento con la nostra Diretta.

Foto: LaPresse