CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per questa DIRETTA LIVE è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento con la programmazione olimpica!

E sarà dunque confronto Testa-Veyre ai quarti, combattimento che si terrà esattamente mercoledì 28 alle 4:15 italiane.

HA VINTO IRMA TESTA, E’ AI QUARTI DI FINALE! Urla di gioia l’azzurra, decisione unanime! Tutti a lei favorevoli i giudici anche nel terzo round!

3′ FINISCE QUI! E dovrebbe aver vinto Irma Testa, ma aspettiamo il verdetto finale. Prova comunque convincente dell’azzurra.

2′ Testa quasi sfida Walsh a colpirla, ma la situazione sembra dare vantaggio all’italiana, convinta nei propri schemi.

1′ Parte all’arrembaggio con i diretti Walsh, ma Testa non si fa colpire ed è lei stessa, anzi, a prendere l’iniziativa quando trova il varco!

TERZO ROUND

RIPRESA ASSEGNATA A IRMA TESTA! Tutti 10-9 per i giudici, sarà decisiva la terza!

3′ Le due si legano più di una volta in questo finale di round.

2′ Continua a provarci Testa, davvero tanta l’incertezza e tanto il lato tattico di questo combattimento.

1′ Ha bisogno di più capacità di penetrare nella guardia dell’irlandese Testa. Walsh però non è molto ben disposta in questo senso.

SECONDO ROUND

Tre 10-9 per Walsh, due per Testa, dunque ripresa assegnata seppur di poco all’irlandese.

3′ Termina il primo round, e adesso vedremo cosa diranno i giudici.

2′ Testa pare controllare la situazione, un po’ più propositiva rispetto a Walsh. Si resta quasi sempre a centro ring.

1′ Fase abbastanza di studio in questo momento.

PRIMO ROUND

7:30 Tutto pronto! Si può iniziare!

7:29 Ecco le due pugili! Testa nell’angolo rosso, Walsh in quello blu.

7:28 Siamo pronti per Testa-Walsh, tra pochissimo sul ring.

7:27 Ed è Caroline Veyre che va al terzo turno, decisione unanime (e molto netta) dei cinque giudici.

7:24 Pochi istanti alla conclusione tra Veyre e Cacic, e poi sarà tempo di Testa-Walsh.

7:21 Intanto Veyre sta letteralmente dominando contro Cacic, ormai ha vittoria e quarti di finale in tasca.

7:20 Crediamo che non sarà impossibile qualche leggero ritardo nel programma, sia pure di un paio di minuti o tre.

7:17 Intanto è cominciato il combattimento Veyre-Cacic, e la canadese ha ricevuto tutti cartellini favorevoli dai cinque giudici nella prima ripresa.

7:14 Ricordiamo anche il successo di Testa con Liudmila Vorontsova, con un confronto che ha ricalcato per buona misura quanto era già accaduto al Preolimpico di Parigi. Decisione in questo caso non unanime (4-1).

7:11 Quello tra Testa e Walsh è l’ultimo match della sessione mattutina, ed è una conclusione sostanzialmente con il punto esclamativo per la qualità delle due pugili.

7:08 Se Irma Testa e Giordana Sorrentino hanno già esordito, lo devono ancora fare Angela Carini e Rebecca Nicoli, che vedremo sul ring nella giornata di domani, o meglio nella mattina.

7:05 Prima di Testa seguiremo anche, per sommi capi, il combattimento d’interesse in tabellone, il Veyre-Cacic che determinerà l’avversaria della vincente.

7:02 Buon mattino a tutti, ed eccoci tornati sul ring di Tokyo per il secondo appuntamento con Irma Testa, che nel secondo turno sfida la non semplice irlandese Michaela Walsh.

Tabelloni e favoriti – Testa-Vorontsova

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento tra Irma Testa e l’irlandese Michaela Walsh, valevole per il secondo turno del torneo olimpico dei pesi piuma (57 kg).

Nel primo, l’italiana ha superato per verdetto non unanime (4-1) la complicata russa Liudmila Vorontsova, vicecampionessa mondiale due anni fa, ma già battuta a Parigi nel Preolimpico. Per l’irlandese è invece l’esordio nella rassegna a cinque cerchi, avendo usufruito di un bye in virtù della testa di serie numero 4.

Già due i confronti precedenti tra queste due figure principali del ring al femminile nella loro categoria: bilancio di 1-1, con vittoria di Testa in Francia nel Preolimpico e successo di Walsh nelle terre britanniche soltanto due mesi prima.

Chi vince questo combattimento sarà opposta alla vincente tra la canadese Caroline Veyre e la croata Nikolina Cacic, un’altra vecchia conoscenza di Testa, che ha condiviso il ring e vinto contro di lei in due occasioni. Si tratta di un altro tentativo di passo verso l’alto per la nativa di Torre Annunziata, che punta dritta verso obiettivi alti dopo l’esordio di Rio 2016.

Irma testa e Michaela Walsh si giocheranno l’accesso ai quarti di finale alle ore 7:27. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: LaPresse