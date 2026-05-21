Irma Testa torna a combattere dopo due anni e sale sul podio. La ripartenza verso le Olimpiadi

Irma Testa non combatteva dal 30 luglio 2024, quando venne sconfitta dalla cinese Xu Zichun ai sedicesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nostro peso piuma perse con un discusso verdetto non unanime (3-2) sul ring della capitale francese, dove si era presentata da Campionessa del Mondo 2023 e dove sperava di salire sul podio a cinque cerchi dopo il bronzo meritato ai Giochi di Tokyo 2020.

L’eliminazione prematura dal tabellone della categoria fino a 57 kg rappresentò un duro colpo per la campana, che è infatti rimasta fuori dall’agonismo per tutto il 2025. La 28enne è però tornata alla ribalta nel recente Belgrade Winner, torneo di pugilato dilettantistica giunto alla 68ma edizione e andato in scena nella capitale serba.

Irma Testa ha superato la turca Esma Nur Lok per split decision (3-2) e la montenegrina Bojana Gojkovic con verdetto unanime (5-0), venendo poi sconfitta in finale dalla padrona di casa Natalia Shadrina per 5-0. Dopo ventidue mesi di assenza dal panorama mondiale, la ribattezzata Farfalla è tornata e da qui ripartirà il cammino che si spera possa culminare con la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.