Prossimo appuntamento con Irma Testa lunedì alle 7:27, dunque. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport per questa DIRETTA LIVE e buon proseguimento di giornata con il ricchissimo programma olimpico!

Ricapitoliamo le fasi del combattimento. Nel primo round Vorontsova sì aggressiva, ma un occhio attento poteva osservare come Testa fosse pronta a trovare ogni contromisura, soprattutto nella prima metà. Una buona seconda metà non è bastata alla russa per risalire. Nel secondo round continua questa capacità dell’azzurra di dare fondo alle sue capacità di pugile completa. E nella terza è tutto lavoro di gestione. Ora c’è Michaela Walsh.

SPLIT DECISION, IRMA TESTA AL SECONDO TURNO! Quattro 30-27 e un 28-29 del quinto giudice, quello della Mongolia.

3′ IRMA TESTA VA! IL PRIMO OSTACOLO E’ SUPERATO!

2′ Disperati gli attacchi di Vorontsova, a Testa basta semplicemente gestire la situazione!

1′ Il canovaccio è finora il solito: Vorontsova solo apparentemente più aggressiva, Testa però molto più in grado di colpire e di costringere l’avversaria a rivedere i propri schemi, ammesso che ci riesca.

TERZO ROUND

SECONDO ROUND – ANCORA IRMA TESTA PREMIATA! La sua capacità di incassare, di reagire e di risolvere, di colpire, le fa guadagnare quattro 10-9 su 5!

3′ Finisce questa seconda ripresa, e adesso attendiamo il verdetto dei giudici.

2′ Riesce a uscire dalla zona problematica Testa.

1′ Più incisiva ora Vorontsova, mentre prima lo era stata Testa nelle fasi iniziali che le hanno consentito di vincere il round e di guadagnarsi il “bravissima” dello staff azzurro.

SECONDO ROUND

PRIMO ROUND – Tutti i giudici danno a Irma Testa un 10-9!

3′ Finisce una prima ripresa in cui è stata più Vorontsova in grado di allungare i colpi, di portarli a segno e di dare in generale una sensazione buona nella seconda parte. Testa nella prima.

2′ Per ora leggera superiorità da parte di Vorontsova, che sembra un po’ più convinta anche se ogni tanto Testa qualcosa la prova e con ottima convinzione, respingendo gli assalti e forse convincendo di più.

1′ Subito battaglia tra le due, nessuna delle due molla il centro del ring e soprattutto nessuna delle due vuole lasciare l’iniziativa all’altra.

PRIMO ROUND

9:59 Ecco Irma Testa e Liudmila Vorontsova che entrano sul ring per il loro confronto di primo turno!

9:58 USA, Irlanda, Kazakistan, Marocco e Mongolia le nazionalità dei cinque giudici.

9:57 Come tutti gli appuntamenti a cinque cerchi, anche questo si disputa a porte chiuse in considerazione dell’attuale stato di emergenza in vigore in Giappone.

9:54 Non è la prima partecipazione olimpica di Irma Testa, ma Irma Testa è già nella storia, perché a Rio 2016 è stata la prima donna italiana a portare il tricolore su un ring olimpico. E per di più con un’intera carriera davanti.

9:51 Mancano ormai poco meno di dieci minuti in quel della Kokugikan Arena, normalmente destinata al sumo, qualcosa di impossibile da descrivere non come sport, ma come cultura, senza trovarsi in Giappone.

9:48 La vincitrice di questo combattimento andrà di nuovo sul ring lunedì alle 7:27 italiane.

9:45 Di recente si erano già affrontate, le due, a Parigi, in quel Preolimpico ripreso dopo l’interruzione di Londra a causa del Covid-19. E come allora Irma Testa sarà nell’angolo blu, Vorontsova invece in quello rosso.

9:42 Ricordiamo che la vincitrice di questo confronto andrà a sfidare la numero 4 del tabellone, l’irlandese Michaela Walsh. Ma parliamo di un tabellone in cui anche la campionessa mondiale, Nesthy Palacio, andrà incontro a confronti difficili. In breve, è una delle categorie meno pronosticabili di tutte.

9:39 Parlavamo di inizio per quanto riguarda la categoria dei pesi piuma, ma non solo: questo è il combattimento che apre, a livello assoluto, tutta la sessione pomeridiana-serale a Tokyo.

9:36 Primo appuntamento con il pugilato azzurro, questo, in un’edizione particolare, perché a fronte del 4/5 femminile in termini di qualificate si registra lo zero assoluto degli uomini. Il programma femminile in termini di prmi turni dell’Italia si spalmerà da oggi fino a martedì, con anche Giordana Sorrentino, Angela Carini e Rebecca Nicoli.

9:33 Quello tra Testa e Vorontsova è un po’ l’inizio ideale per i 57 kg: si affrontano, infatti, la vicecampionessa mondiale in carica e una delle pugili con maggiori prospettive per quel che riguarda la chiave futura dell’Italia, rimasta fuori dalle teste di serie e per questo mina vagante e indesiderata da tantissime.

9:30 Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport. Stiamo per vivere l’impegno iniziale di Irma Testa nei 57 kg. Di fronte a lei la difficile russa Liudmila Vorontsova.

Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento d’esordio di Irma Testa nel torneo olimpico di boxe relativo ai 57 kg (pesi piuma). Esordio da brividi per l’azzurra: di fronte c’è Liudmila Vorontsova.

La russa è stata sua avversaria nel recentissimo Preolimpico (o meglio, nella sua prosecuzione) a Parigi. E la classe ’97 di Torre Annunziata ha vinto. Questo, però, niente toglie al fatto che si sia di fronte a un primo turno tra i più incredibilmente incerti di tutti, in quanto Vorontsova è la vicecampionessa del mondo in carica: a Ulan-Ude perse soltanto dalla filippina Nesthy Petecio, altra grande protagonista e a sua volta a rischio nelle prime fasi.

Questo rende l’idea delle difficoltà del confronto, ma non è finita qui: in caso di successo, Testa si troverebbe ancora una pugile di spicco, vale a dire l’irlandese Michaela Walsh, da numerosi anni ai vertici in Europa. Le speranze di medaglia passano sostanzialmente da questo combattimento ed eventualmente dal successivo, che confermano l’enorme qualità di questo tabellone.

Testa, che è stata la prima italiana a salire sul ring in tutta la storia del pugilato tricolore a Rio 2016, diventa anche la prima azzurra a farlo in queste Olimpiadi. Giordana Sorrentino seguirà domani, mentre martedì 27 sarà la volta di Rebecca Nicoli e Angela Carini. Una spedizione femminile molto folta, con 4 rappresentanti su 5 categorie di peso, mentre il settore maschile, per la prima volta da cent’anni, non si vede.

Il combattimento tra Irma Testa e Liudmila Vorontsova si terrà quest’oggi a partire dalle ore 10:00, aprendo la seconda sessione della Kokugikan Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

