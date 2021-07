LIVE Irma Testa-Vorontsova, Olimpiadi boxe in DIRETTA: 1° turno da brividi contro la vicecampionessa del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I sorteggi – Tabelloni e favoriti – Gli appuntamenti della boxe

Buon mattnio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del combattimento d’esordio di Irma Testa nel torneo olimpico di boxe relativo ai 57 kg (pesi mosca). Esordio da brividi per l’azzurra: di fronte c’è Liudmila Vorontsova.

La russa è stata sua avversaria nel recentissimo Preolimpico (o meglio, nella sua prosecuzione) a Parigi. E la classe ’97 di Torre Annunziata ha vinto. Questo, però, niente toglie al fatto che si sia di fronte a un primo turno tra i più incredibilmente incerti di tutti, in quanto Vorontsova è la vicecampionessa del mondo in carica: a Ulan-Ude perse soltanto dalla filippina Nesthy Petecio, altra grande protagonista e a sua volta a rischio nelle prime fasi.

Questo rende l’idea delle difficoltà del confronto, ma non è finita qui: in caso di successo, Testa si troverebbe ancora una pugile di spicco, vale a dire l’irlandese Michaela Walsh, da numerosi anni ai vertici in Europa. Le speranze di medaglia passano sostanzialmente da questo combattimento ed eventualmente dal successivo, che confermano l’enorme qualità di questo tabellone.

Testa, che è stata la prima italiana a salire sul ring in tutta la storia del pugilato tricolore a Rio 2016, diventa anche la prima azzurra a farlo in queste Olimpiadi. Giordana Sorrentino seguirà domani, mentre martedì 27 sarà la volta di Rebecca Nicoli e Angela Carini. Una spedizione femminile molto folta, con 4 rappresentanti su 5 categorie di peso, mentre il settore maschile, per la prima volta da cent’anni, non si vede.

Il combattimento tra Irma Testa e Liudmila Vorontsova si terrà quest’oggi a partire dalle ore 10:00, aprendo la seconda sessione della Kokugikan Arena. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)