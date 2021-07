Boxe femminile, Olimpiadi Tokyo: sorteggiati i tabelloni. Italiane sfortunate: strada in salita per Testa, Carini e Nicoli

Sono stati sorteggiati i tabelloni di boxe femminile alle Olimpiadi di Toko 2021, in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. L’urna non ha sorriso alle quattro italiane qualificate ai Giochi, gli accoppiamenti sono stati sfavorevoli e puntare alle medaglie non sarà semplice.

Il tabellone di Irma Testa è davvero terribile tra i pesi piuma. La migliore carta da medaglia per la boxe italiana esordirà già ai sedicesimi di finale e lo farà contro la russa Liudmila Vorontsova: stiamo parlando dell’argento iridato 2019. La campana l’ha letteralmente demolita al recente preolimpico europeo e dunque partirebbe da favorita, ma il compito è tutt’altro che semplice. In caso di successo l’azzurra sarebbe attesa da un altro ostico incrocio, ovvero quello con l’irlandese Michaela Walsh, testa di serie numero 4 che sfrutterà un bye all’esordio: si tratta di una pugile solida, argento agli European Games 2019 e bronzo agli Europei 2018.

La nostra 57 kg si trova dunque davanti una strada in salita verso il quarto di finale, ma a quel punto la medaglia sarebbe davvero a un passo perché chiunque uscirà dallo spicchio che comprende la canadese Caroline Veyre, la statunitense Yarisel Ramirez e la croata Nikolina Cacic appare decisamente alla portata. Se si vorrà puntare al titolo, però, bisognerà fare i conti anche con la taiwanese Yu-Ting Liu (testa di serie numero 1) in semifinale, mentre dall’altra parte del tabellone spiccano la brasiliana Jucielen Romeu e la tunisina Khouloud Hlimi Ep Moulahi (rispettivamente numero 3 e numero 2 del seeding).

Angela Carini usufruisce di un bye al primo turno nel tabellone dei pesi welter e si trova già agli ottavi di finale, dove però sarà chiamata a un impegno decisamente ostico contro la taiwanese Nien-Chin Chen. La 24enne vinse la medaglia d’oro ai Mondiali 2018 ed è la testa di serie numero 4 del tabellone. Missione decisamente ardua per la nostra 69 kg, che cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo per poi garantirsi un quarto di finale sulla carta gestibile contro la vincente del confronto tra la tedesca Nadine Apetz e l’indiana Loviina Borgohain. La turca Busenaz Surmeneli (numero 1), la cinese Hong Gu e la statunitense Oshae Jones sono le altre teste di serie e naturalmente tra le favorite per le medaglie.

Malissimo è andata a Rebecca Nicoli tra i pesi leggeri. L’azzurra sarà costretta al primo turno contro la messicana Esmeralda Falcon Reyes: la nostra portacolori è favorita per la vittoria, ma poi incrocerà agli ottavi di finale l’avversaria più temibile di tutte. Stiamo parlando dell’irlandese Kellie Anne Harrington: testa di serie numero 1, Campionessa del Mondo 2018 e vincitrice del preolimpico europeo sconfiggendo Caroline Dubois. La 31enne appare insormontabile e servirà davvero un’impresa per accedere ai quarti di finale, dove la vincente del derby africano tra l’algerina Imane Khelif e la tunisina Mariem Homrani sarebbe estremamente alla portata.

Giordana Sorrentino debutterà ai sedicesimi di finale tra i pesi mosca contro l’abbordabile venezuelana Irismar Cardozo Rojas. L’azzurra punta al successo per regalarsi l’ottavo di finale contro la taiwanese Hsiao-Wen Huang, Campionessa del Mondo 2019 tra i pesi gallo. La testa di serie numero 4 rappresenta un ostacolo improbo per la nostra portacolori, che cercherà di sfruttare tutta la sua tecnica per proseguire la sua avventura a cinque cerchi. La 51 kg tricolore potrebbe trovare ai quarti la sempre quotata serba Nina Radovanovic, avversaria ostica ma non imbattibile nella rincorsa verso una medaglia decisamente difficile da raggiungere. La turca Buse Naz Cakiroglu è la testa di serie numero 1, le altre accreditate sono la colombiana Ingrit Valencia Victoria e la cinese Yuan Chang.

Foto: Florent Lepage (Boxing Road to Tokyo)