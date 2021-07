Boxe, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Ci sarà solo un giorno nel quale non si vedrà boxe all’interno del programma delle Olimpiadi di Tokyo, ormai divise a metà tra quel 2020 che è nel nome stesso dei Giochi e il 2021 che è l’anno presente. Saranno non meno di 275 le battaglie sul ring che si svolgeranno in terra nipponica.

L’Italia non ha rappresentanti al settore maschile, e questo è un record negativo per uno dei maggiori fiori all’occhiello della storia dell’olimpismo italiano. Tra le donne, invece, ce ne sono quattro: Irma Testa, Angela Carini, Giordana Sorrentino e Rebecca Nicoli. Un’inversione totale dei rapporti di forza in quelli che sono stati gli ultimi 15 mesi tra un Preolimpico e l’altro, con il trasferimento da Londra a Parigi per poter finire quello europeo. Ora la via olimpica: a lungo attesa, riporta il pugilato al centro dell’attenzione.

Di seguito il calendario completo dei tornei olimpici di boxe, comprensivi di tutte le date e di tutti gli orari. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai2 e RaiSport, in streaming su RaiPlay. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

BOXE OLIMPIADI TOKYO: CALENDARIO

SABATO 24 LUGLIO

Ore 4:00 1° turno 57 kg donne (2 combattimenti)

Ore 4:30 1° turno 69 kg donne (2 combattimenti)

Ore 5:03 1° turno 57 kg uomini (5 combattimenti)

Ore 6:24 1° turno 69 kg uomini (3 combattimenti)

Ore 7:12 1° turno 91 kg uomini (1 combattimento)

Ore 10:00 1° turno 57 kg donne (2 combattimenti)

Ore 10:30 1° turno 57 kg uomini (6 combattimenti)

Ore 12:06 1° turno 69 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 13:12 1° turno +91 kg uomini (1 combattimento)

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 4:00 1° turno 51 kg donne (4 combattimenti)

Ore 5:03 1° turno 75 kg donne (1 combattimento)

Ore 5:18 1° turno 63 kg uomini (6 combattimenti)

Ore 6:54 1° turno 81 kg uomini (3 combattimenti)

Ore 10:00 1° turno 51 kg donne (5 combattimenti)

Ore 11:03 1° turno 63 kg uomini (7 combattimenti)

Ore 13:12 1° turno 81 kg uomini (3 combattimenti)

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Ore 4:00 1° turno 52 kg uomini (6 combattimenti)

Ore 5:36 1° turno 75 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 6:39 2° turno 57 kg donne (4 combattimenti)

Ore 10:00 1° turno 52 kg uomini (6 combattimenti)

Ore 11:36 1° turno 75 kg uomini (5 combattimenti)

Ore 12:54 2° turno 57 kg donne (4 combattimenti)

MARTEDI’ 27 LUGLIO

Ore 4:00 2° turno 69 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 5:03 2° turno 91 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 6:06 1° turno 60 kg donne (2 combattimenti)

Ore 6:39 2° turno 69 kg donne (4 combattimenti)

Ore 10:00 2° turno 69 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 11:03 2° turno 91 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 12:05 1° turno 60 kg donne (2 combattimenti)

Ore 12:39 2° turno 69 kg donne (4 combattimenti)

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 4:00 Quarti 57 kg donne (2 combattimenti)

Ore 4:30 2° turno 75 kg donne (4 combattimenti)

Ore 5:36 2° turno 57 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 6:39 2° turno 81 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 10:00 Quarti 57 kg donne (2 combattimenti)

Ore 10:30 2° turno 75 kg donne (4 combattimenti)

Ore 11:36 2° turno 57 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 12:39 2° turno 81 kg uomini (4 combattimenti)

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

Ore 4:00 2° turno 75 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 5:03 2° turno +91 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 6:06 2° turno 51 kg donne (4 combattimenti)

Ore 10:00 2° turno 75 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 11:03 2° turno +91 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 12:06 2° turno 51 kg donne (4 combattimenti)

VENERDI’ 30 LUGLIO

Ore 4:00 2° turno 60 kg donne (4 combattimenti)

Ore 5:03 Quarti 69 kg donne (2 combattimenti)

Ore 5:36 Quarti 69 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 6:06 Quarti 81 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 6:39 Quarti 91 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 10:00 2° turno 60 kg donne (4 combattimenti)

Ore 11:03 Quarti 69 kg donne (2 combattimenti)

Ore 11:36 Quarti 69 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 12:06 Quarti 81 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 12:39 Quarti 91 kg uomini (2 combattimenti)

SABATO 31 LUGLIO

Ore 4:00 2° turno 52 kg donne (4 combattimenti)

Ore 5:03 2° turno 63 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 6:06 Quarti 75 kg donne (2 combattimenti)

Ore 6:39 Semifinale 57 kg donne

Ore 10:00 2° turno 52 kg donne (4 combattimenti)

Ore 11:03 2° turno 63 kg uomini (4 combattimenti)

Ore 12:06 Quarti 75 kg donne (2 combattimenti)

Ore 12:39 Semifinale 57 kg donne

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 4:00 Quarti 51 kg donne (2 combattimenti)

Ore 4:30 Quarti 57 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 5:03 Semifinale 69 kg uomini

Ore 5:18 Quarti 75 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 5:51 Semifinale 81 kg uomini

Ore 6:06 Quarti +91 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 10:00 Quarti 51 kg donne (2 combattimenti)

Ore 10:30 Quarti 57 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 11:03 Semifinale 69 kg uomini

Ore 11:18 Quarti 75 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 11:51 Semifinale 81 kg uomini

Ore 12:06 Quarti +91 kg uomini (2 combattimenti)

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Ore 4:00 Quarti 52 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 4:30 Semifinale 57 kg uomini

Ore 4:48 Quarti 63 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 5:18 Semifinale 91 kg uomini

Ore 5:35 Quarti 60 kg donne (2 combattimenti)

Ore 6:05 Finale 57 kg donne

Ore 10:00 Quarti 60 kg donne (2 combattimenti)

Ore 10:30 Quarti 52 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 11:03 Semifinale 57 kg uomini

Ore 11:18 Quarti 63 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 11:50 Semifinale 91 kg uomini

Ore 12:05 Finale 69 kg uomini

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

Ore 7:00 Semifinali 51 kg donne (2 combattimenti)

Ore 7:30 Semifinali 69 kg donne (2 combattimenti)

Ore 8:03 Semifinali +91 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 8:35 Finale 81 kg uomini

GIOVEDI’ 5 AGOSTO

Ore 7:00 Semifinali 60 kg donne (2 combattimenti)

Ore 7:30 Semifinali 52 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 8:03 Semifinali 75 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 8:35 Finale 57 kg uomini

VENERDI’ 6 AGOSTO

Ore 7:00 Semifinali 75 kg donne (2 combattimenti)

Ore 7:32 Semifinali 63 kg uomini (2 combattimenti)

Ore 8:05 Finale 91 kg uomini

SABATO 7 AGOSTO

Ore 7:00 Finale 52 kg uomini

Ore 7:15 Finale 51 kg donne

Ore 7:45 Finale 75 kg uomini

Ore 8:15 Finale 69 kg donne

DOMENICA 8 AGOSTO

Ore 7:00 Finale 60 kg donne

Ore 7:15 Finale 63 kg uomini

Ore 7:45 Finale 75 kg donne

Ore 8:15 Finale +91 kg uomini

BOXE OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport e Rai

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

Foto: Jérémy Whyte (Boxing Road to Tokyo)