LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la Russia vince la gara a squadre, Giappone battuto di 1 decimo!

14.46 La Russia ha vinto la medaglia d’oro nella gara a squadre maschile con 262.500, appena 103 millesimi di vantaggio sul Giappone (262.397). Bronzo pre la Cina (261.894). Battaglia incredibile a tre per il titolo, tre squadre in sei decimi!. Più attardate Gran Bretagna (255.760), USA (254.594), Svizzera (250.927), Ucraina (246.394) e Germania (238.495).

14.45 Col brividooooooooo! 14.666 per Nagornyy, trascina la Russia alla vittoria.

14.41 Pazzesco 15.100 di Hashimoto alla sbarra! Il Giappone vola a 262.397, supera la Cina che chiude a 261.894 e mette pressione a Nagornyy, che ha bisogno di 14.5.

14.37 Lin ottiene 14.133 alla sbarra. Troppo poco probabilmente, vista la qualità di Nagornyy al quadrato.

14.35 La situazione prima dell’ultimo esercizio: Russia 247.834, Cina 247.761, Giappone 247.297. Tre squadre in sei decimi, ci si gioca l’oro. Russia al corpo libero con Nagornyy, Cina alla sbarra con Lin, Giappone alla sbarra con Hashimoto.

14.35 Dalaloyan al pelo: 14.066.

14.34 Cina 247.761, Giappone 247.297 prima dell’ultimo esercizio alla sbarra. Attendiamo però il corpo libero di Dalaloyan: serve 14.000 per riportare davanti la Russia.

14.33 Grandissimo Kitazono per il Giappone! 14.500!

14.28 Solo 13.900 per Abliazin, Xiao firma 14.333. Attenzione perché la Cina ha operato il sorpasso sulla Russia!

14.23 Kaya ottiene 14.200 per il Giappone. La Russia deve ancora aprire.

14.20 La Cina apre col 14.200 di Sun Wei.

14.18 Tra poco l’ultima rotazione decisiva, si decidono i colori delle medaglie. Russia, Giappone e Cina finiranno sul podio, ma non si conosce ancora l’ordine: sarà una battaglia furente.

14.13 Le tre squadre sono racchiuse in 1.3 punti, tra prima e seconda ci sono appena tre decimi. Ultima rotazione decisiva: Russia al corpo libero, Cina e Giappone alla sbarra.

14.12 Russia in testa con 219.868, la Cina insegue a 219.228, il Giappone a 218.597. Manca l’ultima rotazione!

14.10 Jingyuan non è quello delle qualifiche: 15.466 per il cinese.

14.08 Nel frattempo Belyavskiy si difende alla sbarra. Manca la bordata di Zou sugli staggi, uomo da over 16 in qualifica.

14.08 Xiao Ruoteng non strabilia: 14.933 alle parallele. Subito dopo di lui Tanigawa non va oltre a 14.666.

14.02 Kitazono piazza un altro 15.000 per il Giappone. Xiao deve fare più di 15.000 per riaprire la lotta per l’oro.

13.55 Sun Wei non decolla (14.800), Kaya risponde bene (15.000). Dalaloyan non va oltre a 13.933.

13.46 Ora la quinta rotazione: Russia alla sbarra, Cina e Giappone alle parallele. Le asiatiche possono recuperare qualcosa, soprattutto i cinesi.

13.44 Dopo quattro rotazioni la Russia è al comando con 177.403, le avversarie dirette sono indietro di tre punti: Cina 174.029, Giappone 173.931.

13.42 Dalaloyan porta a casa 14.600.

13.38 Belyavskiy straripante alle parallele con 15.333. Manca l’esercizio di Dalaloyan, ma ora la Russia cerca l’allungo.

13.34 Nel frattempo, però, la Russia vola: 15.166 di Nagornyy alle parallele.

13.33 Il Giappone recupera un altro decimo: 14.833 di Hashimoto, 14.733 di Xiao.

13.30 Il Giappone tuona con un super 15.233 di Tanigawa dopo il 14.166 di Kitazono.

13.28 La Cina sta mettendo il turbo al volteggio: 14.733 di Lin e 14.866 di Sun.

13.20 Tra poco quarta rotazione: Russia alle parallele, Cina e Giappone al volteggio. Le asiatiche sono chiamate a ricucire lo strappo.

13.18 CLASSIFICA A META’. Russia al comando con 132.304, Giappone a 129.699, Cina a 129.697. Battaglia rovente.

13.15 Infatti Sun ottiene 14.233 e Xiao 14.366, Hashimoto non va oltre a 13.833.

13.08 Tanigawa stampa un interessante 14.500 agli anelli. La rotazione è comunque favorevole alla Cina, sulla carta.

13.03 Parte il botta e risposta tra Cina e Russia: magistrale 15.000 di Zou, Kaya non va oltre a 14.100.

13.02 Russia senza problemi al volteggio: 14.966 al volteggio, 14.933 per Dalaloyan, 14.866 per Abliazin.

12.53 Tra poco la terza rotazione. Russia al volteggio, Giappone e Cina agli anelli. I Campioni del Mondo potrebbero operare un momentaneo allungo.

12.51 Si è conclusa la seconda rotazione: Russia al comando con 87.539 davanti a Giappone (87.266) e Cina (86.098). La lotta per la medaglia d’oro è serratissima.

12.49 Denis Abliazin chiude col botto la rotazione agli anelli per la Russia: roboante 15.033! Kitazono replica a Xiao: 14.200 a 14.166 al cavallo.

12.43 Hashimoto alza le quotazioni del Giappone con 14.800, Xiao soffre un po’ e si ferma a 14.166. La Russia continua a volare al castello: 14.666 di Dalaloyan.

12.39 La Russia apre agli anelli con l’atteso 14.700 di Nagornyy.

12.38 Cina straripante al cavallo: 14.800 di Zou, 15.000 di Sun. Kaya replica con 14.566.

12.32 Cina con Zou, Sun, Xiao. Giappone con Kaya, Hashimoto, Kitazono. Russia con Nagornyy, Dalaloyan, Abliazin.

12.28 Tra poco la seconda rotazione: Giappone e Cina al cavallo, Russia agli anelli. Rotazione ostica per le due potenze asiatiche.

12.26 Si è così conclusa la prima rotazione: Giappone al comando con 43.700, Russia a 43.140, Cina terza con 42.132.

12.24 La Cina recupera un decimo sul giapponese: Xiao ottiene 14.600, Tanigawa 14.500. Vola la Russia col 14.841 di David Belyavskiy al cavallo.

12.19 La Cina per il momento perde nettamente il confronto col Giappone: 14.366 di Sun.

12.15 Giappone col timbrino: Hashimoto 14.600 al quadrato. Artur Dalaloyan soffre un po’ al cavallo (13.833).

12.13 La Russia ha ruggito con un ottimo 14.466 di Nikita Nagorny al cavallo.

12.12 Troppi errori per il cinese Lin Chaopan, che non va oltre 13.166.

12.08 Kitazono apre con un notevole 14.600 al corpo libero. Buon inizio del Giappone.

12.03 INIZIA LA GARA.

11.58 Minuti di riscaldamento.

11.55 I ginnasti sono entrati all’Ariake Gymnastics Centre. Tra poco la presentazione alle giurie.

11.52 Il Giappone schiera al quadrato Takeru Kitazono, Daiki Hashimoto, Wataru Tanigawa. La Cina risponde con Chaopan Lin, Wei Sun, Ruoteng Xiao. La Russia al cavallo con Nikita Nagornyy, Artur Dalaloyan, David Belyavskiy.

11.48 I ginnasti si esibiscono in maniera alternati. Ad esempio un giapponese, un cinese, un giapponese e via dicendo. Si gareggia con la formula 4-3-3: tre ginnasti per squadra su ogni attrezzo, tutti i punteggi vengono considerati ai fini della classifica.

11.46 Giappone e Cina sono al corpo libero, Russia e USA al cavallo, Gran Bretagna e Germania agli anelli, Svizzera e Ucraina al volteggio.

11.44 Si preannuncia una battaglia a tre per la medaglia d’oro e per il podio. La Russia di Nikita Nagornyy e Denis Abliazin ha vinto gli ultimi Mondiali e sulla carta sempre avere qualcosa in più, ma la Cina di Xiao Ruoteng ha trovato la sua dimensione e il Giappone della nuova generazione ha strabiliato nel turno preliminare e insegue il colpaccio da urlo.

11.42 La gara inizierà alle ore 12.00. Si assegnano le prime medaglie della ginnastica artistica ai Giochi.

11.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2021.

