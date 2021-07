LIVE F1, GP Gran Bretagna in DIRETTA streaming: orari FP1 e qualifiche di oggi, tv, programma, nuovo format

La F1 torna in scena in Gran Bretagna, a Silverstone, e su una delle piste simbolo del Circus va in scena una prima parte del nuovo format di qualifiche, che viene sperimentato proprio qui su impulso della FIA: la Sprint Race, che di fatto fa tornare dopo quasi vent’anni una sessione di questo genere anche al venerdì.

Le qualifiche di oggi non determineranno la griglia di partenza della gara di domenica, bensì della Sprint Race di domani, una gara di 17 giri (circa 100 km) che servirà a determinare effettivamente le posizioni per ciò che poi domenica sarà competizione vera e propria. Ma attenzione: domani si determineranno anche punti del Mondiale: 3, 2 e 1 saranno i punti offerti al primo, al secondo e al terzo classificato di quel che accadrà domani. Resta da capire come verrà realmente accolto questo cambiamento, che, tra le altre cose, rivedremo proprio in casa nostra, a Monza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle prove libere e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now Tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 16 LUGLIO:

15.30-16.30 Prove libere 1

19.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP GRAN BRETAGNA F1 2021: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Prove libere 1 e qualifiche in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207).

Prove libere 1 e qualifiche in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go e su Now TV.

Prove libere 1 e qualifiche in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Qualifiche in replica su Sky Sport F1, per gli abbonati, alle ore 22.15, 00.00 e nel rullo notturno.

Non sono previste dirette/differite su TV8 delle prove libere.

