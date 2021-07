CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2021 in programma a Stoccolma in Svezia. Tante le stelle iscritte nel pomeriggio di grande atletica Bauhaus-Galan, edizione 2021 e spettacolo assicurato nell’appuntamento che vede al via alcune delle grandi star internazionali.

La marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Tokyo prosegue incessante e tanti atleti di spessore vogliono confrontarsi su un palcoscenico importante come lo stadio di Stoccolma. L’Italia si affida a uno dei fari del movimento, Marcell Jacobs, alla sua prima uscita all’estero nel principale circuito mondiale. Jacobs quest’anno ha stabilito il nuovo primato nazionale con 9″95 e si misura con alcuni dei migliori specialisti della velocità mondiale. Dagli Stati Uniti arrivano Ronnie Baker, secondo ai Trials con 9″85 e dunque qualificato per Tokyo e Marvin Bracy, al rientro dal fastidio muscolare patito nella semifinale dei Trials che lo ha estromesso dalla finale. Al via anche il britannico Chijindu Ujah (10.03 in stagione), il canadese Aaron Brown e lo svedese Henrik Larsson.

Tanti i grandi campioni in gara. nell’asta fari puntati sul padrone di casa e primatista del mondo dell’asta Armand Duplantis, 6,01 giovedì sera a Oslo: altra gara stellare con il campione del mondo statunitense Sam Kendricks, il francese Renaud Lavillenie, il polacco Piotr Lisek, lo statunitense Chris Nilsen. Belle gare nell’alto donne con Yaroslava Mahuchikh, nel lungo uomini con il campione del mondo giamaicano Tajay Gayle e il cubano Juan Miguel Echevarria e nel lungo donne con la tedesca Malaika Mihambo e la serba Ivana Spanovic.

Nel mezzofondo torna in scena il campione mondiale dei 1500 Timothy Cheruiyot che non sarà a Tokyo e nei 3000 siepi è in gara la primatista mondiale Beatrice Chepkoech. Belle gare nei 400 ostacoli: tra le donne al via Femke Bol, già protagonista a Oslo, e tra gli uomini favorito il brasiliano Alison Dos Santos, 47″38 sempre a Oslo. Nei 400 piani battaglia tra Kirani James (Grenada) e Isaac Makwala (Botswana). Nei lanci riflettori sul padrone di casa, lo svedese Daniel Stahl nel disco e sulla neozelandese due volte campionessa olimpica Valerie Adams nel peso.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quinta tappa della Diamond League 2021 in programma a Stoccolma in Svezia. Le gare avranno inizio alle 14.45 circa, noi ci collegheremo venti minuti prima per introdurre al meglio l’evento. Buon divertimento!

