Oggi martedì 29 giugno scade il tempo limite per ottenere i minimi di partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli atleti hanno a disposizione le ultime ore per cercare di strappare lo standard utile per disputare i Giochi in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Attenzione, però: anche chi non fosse in possesso del minimo potrebbe sperare di prendere parte alla rassegna a cinque cerchi. Entrerà infatti in gioco il ranking di merito di ogni specialità, le graduatorie che prendono in considerazione prestazioni, misure, tempi, piazzamenti: i migliori, ancora non in possesso del minimo, verranno ripescati per le Olimpiadi fino al raggiungimento dei posti previsti per quella specialità.

Al momento 36 azzurri sono in possesso del minimo, a cui si aggiungono le 5 staffette qualificate. Ovviamente siamo in attesa di conoscere chi riuscirà a fare festa attraverso i ranking, si potrebbe arrivare a una delegazione di circa 70 atleti. Spiccano Marcell Jacobs (100 metri), Gianmarco Tamberi (salto in alto), Antonella Palmisano (marcia) che sembrano avere delle chance per puntare a qualcosa di importante. Attenzione anche a Larissa Iapichino (salto in lungo), Luminosa Bogliolo (100 metri ostacoli), Davide Re (400 metri), Yeman Crippa (5000 e 10000 metri). Di seguito i qualificati dell’Italia di atletica leggera per le Olimpiadi di Tokyo 2021, in attesa dell’integrazione con i ranking.

QUALIFICATI ITALIA ATLETICA OLIMPIADI (CON I MINIMI, IN ATTESA DEI RANKING)

Giovanna Epis (maratona)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Ayomide Folorunso (400 ostacoli)

Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli)

Eleonora Marchiando (400 ostacoli)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Marcell Jacobs (100 metri)

Davide Re (400 metri)

Yeman Crippa (5000 metri e 10000 metri)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Ahmed Abdelwahed (3000 siepi)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Stefano Sottile (salto in alto)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Paolo Dal Molin (110 ostacoli)

Dariya Derkach (salto triplo)

Staffetta 4×100 femminile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 maschile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 femminile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×100 maschile (5 posti+1 riserva)*

Staffetta 4×400 mista (4 posti+2 riserve)*

Marcia 20 km maschile *

Marcia 20 km maschile *

Marcia 20 km maschile *

Marcia 20 km femminile *

Marcia 20 km femminile *

Marcia 20 km femminile *

Marcia 50 km maschile *

Marcia 50 km maschile *

Marcia 50 km maschile *

Maratona maschile *

Maratona maschile *

Maratona maschile *

