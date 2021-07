Dopo tre vittorie consecutive arriva la prima sconfitta di giornata per Maria Centracchio, che avrà comunque la possibilità di giocarsi una medaglia contro l’olandese Juul Franssen nella finale per il bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 nella categoria fino a 63 kg di judo.

La nativa di Isernia ha ceduto il passo in semifinale alla fortissima slovena Tina Trstenjak, n.2 del ranking mondiale e campionessa olimpica in carica, che a questo punto sfiderà la fenomenale francese Clarisse Agbegnenou in una finale di livello stellare per provare a bissare il titolo di Rio de Janeiro 2016.

Primo minuto di combattimento abbastanza equilibrato, con l’arbitro che sanziona entrambe le atlete con uno shido per scarsa combattività dopo 49″. Trstenjak, dopo aver preso le misure alla nostra portacolori, comincia a salire di colpi ed effettua almeno un paio di attacchi importanti prima di sbloccare effettivamente il punteggio con un Seoi-Nage valutato waza-ari.

Centracchio, costretta ad attaccare per provare la rimonta, si scopre e subisce l‘immobilizzazione decisiva da parte della slovena, che porta a casa la vittoria per waza-ari awasete ippon (doppio waza-ari) dopo 3’24” di combattimento. L’azzurra adesso si appresta a disputare il match più importante della carriera da sfavorita, ma con la consapevolezza di aver già battuto l’olandese Franssen in occasione del loro unico precedente (Europei 2019).

Foto: Lapresse