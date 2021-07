Italia-Turchia oggi, Olimpiadi volley femminile: orario, tv, programma RAI, streaming

Oggi, 27 luglio, è il giorno della sfida tra Italia e Turchia di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre dopo la convincente vittoria contro la Russia è pronta a rafforzare il primato nel Gruppo B. La sfida odierna è in programma alle ore 9.25 italiane (le 16.25 in Giappone).

Davide Mazzanti potrà contare come di consueto su un roster di altissimo livello a partire dalla trascinatrice Paola Egonu senza dimenticare Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Anna Danesi e Sarah Fahr che hanno dimostrato anche nel match d’esordio di essere giocatrici di altissimo livello. In cabina di regia come al solito Ofelia Malinov che ha giostrato con sapienza la manovra offensiva dell’Italia.

La Turchia è una nazionale da non sottovalutare tutt’altro, non a caso nella partita d’esordio in questa rassegna a cinque cerchi ha sconfitto la Cina. Ebrar Karakurt, Eda Erdem Dundar e Zehra Gunes sono solo alcune delle bocche di fuoco alle quali le azzurre dovranno fare massima attenzione.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, match valido per la fase a gironi del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (ma con possibili inserimenti di altri sport in caso di momenti salienti), in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player, DAZN per tutti gli abbonati. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi.

ITALIA-TURCHIA, VOLLEY OLIMPIADI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDì 27 LUGLIO:

09.25 Italia vs Turchia

ITALIA-TURCHIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2. Potrebbero esserci inserimenti di altri sport in caso di momenti reputati salienti.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player. Presente il canale dedicato al volley per seguire la partita senza perdersi un punto.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN. In questo caso vengono trasmessi i due canali televisivi di Eurosport.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: FIVB