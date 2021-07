Italia-Spagna, probabili formazioni Europei 2021: Emerson per Spinazzola, chance per Belotti?

Dopo la straordinaria vittoria di ieri sera contro il Belgio, l’Italia si è qualificata per le semifinali degli Europei di calcio 2021 e l’attesa è ora tutta per la sfida con la Spagna di martedì sera (calcio d’inizio ore 21.00. Gli azzurri vogliono restare a Wembley e tornare in quella finale europea raggiunta nel 2012 e persa proprio contro gli spagnoli.

La grande festa di ieri è stata purtroppo sporcata dal grave infortunio occorso a Leonardo Spinazzola. Il suo Europeo è finito con la rottura del tendine d’Achille che lo terrà fuori dal campo per molti mesi. Roberto Mancini perde, così, uno dei suoi uomini più importanti, probabilmente il migliore fino a questo momento in tutta la manifestazione, e lo sostituirà con Emerson Palmieri, laterale del Chelsea con cui ha vinto la Champions League in questa stagione.

Non dovrebbero esserci altri cambi nell’undici titolare anche se il CT si porterà dietro il dubbio se puntare ancora su Ciro Immobile come centravanti o se gettare nella mischia dal primo minuto Andrea Belotti. L’attaccante della Lazio è stato il peggiore in campo contro il Belgio, ma Mancini potrebbe continuare a preferirlo al capitano del Torino. Quasi sicuramente ci saranno sugli esterni d’attacco Lorenzo Insigne e Federico Chiesa, quest’ultimo avanti nelle gerarchie su Domenico Berardi.

Anche Luis Enrique dovrebbe lasciare intatto il suo undici iniziale visto con la Svizzera. I principali dubbi riguardano l’attacco con il ballottaggio tra Ferran Torres e Dani Olmo, mentre Morata sarà ancora il centravanti titolare anche se Gerard Moreno scalpita e potrebbe essere la mossa a sorpresa (magari in un tandem con lo juventino) dell’allenatore spagnolo.

Qui di seguito le probabili formazioni di Italia-Spagna, prima semifinale degli Europei di calcio 2021

ITALIA-SPAGNA, EUROPEI CALCIO 2021: PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Spagna (4-3-3): Unai Simón; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Ferran Torres

Foto: LaPresse