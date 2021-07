Oggi domenica 18 luglio (ore 18.00) si gioca Italia-Russia, Finale degli Europei Under 16 di volley femminile. A Nyregyhaza (Ungheria) si assegna il trofeo e la nostra Nazionale vuole salire sul gradino più alto del podio. Le azzurrine si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Turchia al tie-break e ora inseguono un clamoroso colpaccio contro un avversario sulla carta più forte. Le nostre portacolori hanno comunque tutte le carte in regola per ben figurare e inseguire il secondo sigillo in questa manifestazione dopo quello ottenuto nel 2017.

L’Italia si affiderà alle attaccanti Erika Esposito, Giorgia Amoruso e Amelie Vighetto; alle centrali Linda Manfredini e Maia Carlotta Monaco, alla regista Angela Coba e al libero Federica Baratella. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Russia, Finale degli Europei Under 16 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-RUSSIA, FINALE EUROPEI UNDER 16 VOLLEY FEMMINILE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 18 LUGLIO:

18.00 Finale Europei U16 volley femminile – Italia vs Russia

ITALIA-RUSSIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV