Italia-Germania oggi, Olimpiadi Tokyo basket: orario, tv, programma, streaming

Ci siamo, oggi alle ore 06.40, la Nazionale italiana di basket farà il suo esordio nelle Olimpiadi di Tokyo. 17 anni dopo la selezione della palla a spicchi del Bel Paese ritrova il gusto di essere parte dei Cinque Cerchi.

Dopo un lungo digiuno, sono stati gli uomini di Meo Sacchetti a ritrovare la retta via, sbancando Belgrado e sconfiggendo la fortissima Serbia. Un’impresa storica in un Torneo Preolimpico da raccontare ai nipotini. L’Italbasket, però, non si vuol di certo fermare alla prestazione super in terra balcanica. E’ il momento, infatti, di continuare e di arricchire l’album dei bei ricordi.

L’esordio odierno, presso la Saitama Super Arena, sarà contro la Germania. Gli azzurri, rispetto al confronto contro i serbi, avranno un Danilo Gallinari in più che, dopo aver tanto inseguito questo sogno, potrà finalmente godersi i Giochi. Sul fronte tedesco, invece, assente la stella NBA Dennis Schroder, per il mancato accordo tra la Federbasket teutonica i Lakers.

Italia-Germania si giocherà domenica quando saranno le ore 6:40 da noi. Diretta tv su Rai2 (salvo eventi da medaglia su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. L’orario indicato è italiano. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-GERMANIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Germania

ITALIA-GERMANIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo