Italia-Australia, prossima partita Olimpiadi basket: programma, orario, tv, data, streaming

Mercoledì 28 luglio, alle ore 10.40 italiane, L’Italbasket sarà nuovamente di scena alla Saitama Super Arena. La formazione di Meo Sacchetti, reduce dall’importante vittoria contro la Germania, vuol dar seguito al proprio momento favorevole affrontando con consapevolezza e decisione l’Australia.

Sulla carta, gli australiani sono la formazione più forte del girone e 84-67 contro la Nigeria l’ha confermato. Indubbiamente, è stato importante per gli azzurri imporsi contro i tedeschi e mettere fieno in cascina. Tuttavia, la banda tricolore non vorrà fare troppi calcoli, andando a caccia di un successo complicato contro una compagine molto forte sia tecnicamente che fisicamente.

Italia-Australia si giocherà mercoledì 28 luglio quando saranno le ore 10:40 da noi. Diretta tv su Rai2 (con possibili temporanei spostamenti su altri campi di gara). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. L’orario indicato è italiano. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ITALIA-AUSTRALIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 10:20 Italia-Australia

ITALIA-AUSTRALIA BASKET OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

