Golf: Francesco Molinari, niente Olimpiadi di Tokyo. Un infortunio ferma il torinese, Renato Paratore in attesa

Ieri il taglio dall’Open Championship con il quadruplo bogey alla buca 6 come elemento fondamentale, oggi la rinuncia alle Olimpiadi di Tokyo. Sembrava un buon anno, quello di Francesco Molinari, e invece in meno di ventiquattr’ore sono capitate le due cose che, con buone probabilità, non avrebbe mai voluto.

Non è nota la natura dell’infortunio che ha fermato “Chicco”, che rimane dunque ancora senza Olimpiadi all’attivo dopo che già aveva saltato Rio 2016 per altre motivazioni (il virus Zika, che faceva paura a parecchi). Resta il fatto che, al Royal St. George, l’uomo che tre anni fa l’Open l’aveva vinto si è ritrovato sostanzialmente beffato.

Secondo quanto riportato dal comunicato in merito del CONI, si è in attesa di sapere se Renato Paratore, primo nella lista delle riserve in caso di evenienza, possa essere il sostituto dell’unico vincitore Major italiano della storia. La Federazione internazionale del golf, l’IGF, deve ancora rispondere in merito. Al momento rimane la sicurezza dell’altro azzurro in gara, Guido Migliozzi.

Va ricordato in questo senso che, nelle liste ufficiali per la partecipazione, nella serie di cinque riserve indicata per ciascun qualificato, quella che Molinari ha è la seguente: Renato Paratore, Francesco Laporta, Edoardo Molinari (suo fratello), Nino Bertasio e Shunyat Hak (Hong Kong).

