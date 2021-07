Golf, calendario Olimpiadi Tokyo: programma, date, orari, tv, streaming

Seconda edizione olimpica consecutiva per il golf, dopo che per 104 anni la disciplina è stata costretta a restare fuori da tutti i contesti a cinque cerchi. Se tra le donne ci sono ampie tracce delle medagliate del 2016, per un caso curioso non se ne trovano invece tra gli uomini, poiché il podio di Rio non si è qualificato.

Spazio allora ai grandi del panorama moderno, da Jon Rahm a Collin Morikawa, da Bryson DeChambeau al solito Rory McIlroy, ma anche da Viktor Hovland a Justin Thomas. E al femminile ci sarà da vedere il confronto tra Stati Uniti e Corea del Sud, con le varie interpreti del percorso olimpico. Per l’Italia buone possibilità di risultati di rilievo, non per forza da medaglia, ma comunque di grande dignità. Guido Migliozzi ha esordito col botto tra Major e PGA Tour, Francesco Molinari si sta scegliendo bene i momenti in cui farsi valere, Giulia Molinaro ha piazzato il primo podio Major per l’Italia da oltre vent’anni e Lucrezia Colombotto Rosso promette di non sfigurare.

Di seguito il calendario completo dei tornei olimpici di golf, comprensivi di tutte le date e di tutti gli orari. Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport. La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai2 e RaiSport, in streaming su RaiPlay. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Gli orari indicati sono italiani (ci sono 7 ore di fuso orario con Tokyo).

GOLF OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA E ORARI

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

Ore 0:30 1° giro uomini

VENERDÌ 30 LUGLIO

Ore 0:30 2° giro uomini

SABATO 31 LUGLIO

Ore 2:00 3° giro uomini

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 2:00 4° giro uomini

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

Ore 0:30 1° giro donne

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

Ore 0:30 2° giro donne

VENERDÌ 6 AGOSTO

Ore 2:00 3° giro donne

SABATO 7 AGOSTO

Ore 2:00 4° giro donne

